В Тульской области свыше 14 тысяч человек получат единовременные выплаты к 75-летию Победы
Об этом рассказали в правительстве региона.
Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что в регионе уже вручено 2056 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Медали вручаются в торжественной обстановке, а те ветераны, которые по состоянию здоровья не могут посетить мероприятие, получают их на дому. Всего до Дня Победы планируется вручить порядка 13 тысяч медалей.
Информацию о вручении можно получить по телефону горячей линии управления соцзащиты населения Тульской области: 8 (800) 20-19-386 (понедельник — вторник с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00) или в центрах социального обслуживания населения.
Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Тульской области Николай Крайнев сообщил, что в соответствии с Указом
По 75 тысяч рублей получат:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- лица, работавшие на объектах ПВО;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
- вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
- вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
По 50 тысяч рублей получат:
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труженики тыла, проработавшие в период
с 22.06.1941 года по 09.05.1945 годане менее шести месяцев, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны;
- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто.
Николай Крайнев отметил, что если ветеран относится сразу к нескольким категориям лиц, упомянутых в Указе Президента — например, является участником Великой Отечественной войны и тружеником тыла — то единовременная выплата ему будет предоставлена по одному основанию, наиболее выгодному для него.
Единовременная выплата будет произведена в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в распоряжении ПФР только тем ветеранам, которые имеют гражданство Российской Федерации. Она предоставляется дополнительно к ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей.
В Тульской области единовременные выплаты к 75-летию Победы получат более 14 тысяч человек.