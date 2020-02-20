В Тульской области свыше 14 тысяч человек получат единовременные выплаты к 75-летию Победы

Об этом рассказали в правительстве региона.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что в регионе уже вручено 2056 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Медали вручаются в торжественной обстановке, а те ветераны, которые по состоянию здоровья не могут посетить мероприятие, получают их на дому. Всего до Дня Победы планируется вручить порядка 13 тысяч медалей.

Информацию о вручении можно получить по телефону горячей линии управления соцзащиты населения Тульской области: 8 (800) 20-19-386 (понедельник — вторник с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00) или в центрах социального обслуживания населения.

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Тульской области Николай Крайнев сообщил, что в соответствии с Указом Президента РФ в апреле-мае 2020 года Пенсионный фонд предоставит единовременные выплаты отдельным категориям граждан в размере 50 000 и 75 000 рублей.

По 75 тысяч рублей получат:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах ПВО;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей получат:

труженики тыла, проработавшие в период с 22.06.1941 года по 09.05.1945 года не менее шести месяцев, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны;

не менее шести месяцев, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны; бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто.

Николай Крайнев отметил, что если ветеран относится сразу к нескольким категориям лиц, упомянутых в Указе Президента — например, является участником Великой Отечественной войны и тружеником тыла — то единовременная выплата ему будет предоставлена по одному основанию, наиболее выгодному для него.

Единовременная выплата будет произведена в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в распоряжении ПФР только тем ветеранам, которые имеют гражданство Российской Федерации. Она предоставляется дополнительно к ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей.

В Тульской области единовременные выплаты к 75-летию Победы получат более 14 тысяч человек.