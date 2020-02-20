В 2021 году в Туле благоустроят общественное пространство на ул. Епифанской

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В Туле подвели итоги рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств. Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего проголосовали 5660 жителей.

Победителем стала территория напротив дома №10 по ул. Кирова и дома №125 по ул. Епифанской в Пролетарском округе Тулы. За нее проголосовали свыше 1500 горожан.

Именно этот двор будет благоустроен в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018−2024 годы».

Итоги голосования:

№ п/п Наименование пространства Кол-во голосов Процентное соотношение голосов 1 Территория напротив д. 10 по ул. Кирова и д. 125 по ул. Епифанской 1 552 27,42% 2 Территория между д. 3, корп.3, 3, корп.4 по ул. Кауля и д. 7 по ул. Новомосковской 1 439 25,42% 3 г. Тула, общественное пространство около д. 35 по ул. Галкина (Молодежный бульвар) 1 163 20,55% 4 Сквер «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» между д. 8, 10 по ул. Пушкина в пос. Косая Гора 761 13,45% 5 г. Тула, общественное пространство у входа в ЦПКиО им. П. П. Белоусова по ул. Жаворонкова 366 6,47% 6 г. Тула, ул. Советская, д. 2 (площадь перед Городским концертным залом, ост. Мосина) 258 4,56% 7 г. Тула, общественное пространство на пересечении ул. Энгельса и ул. Каминского напротив завода «Октава» 121 2,14%

Итоговый протокол рейтингового голосования размещен на официальном сайте администрации города Тулы.