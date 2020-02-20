В 2021 году в Туле благоустроят общественное пространство на ул. Епифанской
Такой выбор сделали туляки.
В Туле подвели итоги рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств. Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего проголосовали 5660 жителей.
Победителем стала территория напротив дома №10 по ул. Кирова и дома №125 по ул. Епифанской в Пролетарском округе Тулы. За нее проголосовали свыше 1500 горожан.
Именно этот двор будет благоустроен в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018−2024 годы».
Итоги голосования:
|
№ п/п
|
Наименование пространства
|
Кол-во голосов
|
Процентное соотношение голосов
|
1
|
Территория напротив д. 10 по ул. Кирова и д. 125 по ул. Епифанской
|
1 552
|
27,42%
|
2
|
Территория между д. 3, корп.3, 3, корп.4 по ул. Кауля и д. 7 по ул. Новомосковской
|
1 439
|
25,42%
|
3
|
г. Тула, общественное пространство около д. 35 по ул. Галкина (Молодежный бульвар)
|
1 163
|
20,55%
|
4
|
Сквер «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» между д. 8, 10 по ул. Пушкина в пос. Косая Гора
|
761
|
13,45%
|
5
|
г. Тула, общественное пространство у входа в ЦПКиО им.
|
366
|
6,47%
|
6
|
г. Тула, ул. Советская, д. 2 (площадь перед Городским концертным залом, ост. Мосина)
|
258
|
4,56%
|
7
|
г. Тула, общественное пространство на пересечении ул. Энгельса и ул. Каминского напротив завода «Октава»
|
121
|
2,14%
Итоговый протокол рейтингового голосования размещен на официальном сайте администрации города Тулы.