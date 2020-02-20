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В 2021 году в Туле благоустроят общественное пространство на ул. Епифанской
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В 2021 году в Туле благоустроят общественное пространство на ул. Епифанской

Такой выбор сделали туляки.

В Туле подвели итоги рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств. Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего проголосовали 5660 жителей.

Победителем стала территория напротив дома №10 по ул. Кирова и дома  №125 по ул. Епифанской в Пролетарском округе Тулы. За нее проголосовали свыше 1500 горожан.

Именно этот двор будет благоустроен в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018−2024 годы».

Итоги голосования:

№ п/п

Наименование пространства

Кол-во голосов

Процентное соотношение голосов

1

Территория напротив д. 10 по ул. Кирова и д. 125 по ул. Епифанской

1 552

27,42%

2

Территория между д. 3, корп.3, 3, корп.4 по ул. Кауля и д. 7 по ул. Новомосковской

1 439

25,42%

3

г. Тула, общественное пространство около д. 35 по ул. Галкина (Молодежный бульвар)

1 163

20,55%

4

Сквер «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» между д. 8, 10 по ул. Пушкина в пос. Косая Гора

761

13,45%

5

г. Тула, общественное пространство у входа в ЦПКиО им. П. П. Белоусова по ул. Жаворонкова

366

6,47%

6

г. Тула, ул. Советская, д. 2 (площадь перед Городским концертным залом, ост. Мосина)

258

4,56%

7

г. Тула, общественное пространство на пересечении ул. Энгельса и ул. Каминского напротив завода «Октава»

121

2,14%

Итоговый протокол рейтингового голосования размещен на официальном сайте администрации города Тулы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:40 +1
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