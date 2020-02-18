Тулякам предлагают собрать «Корзину доброты»

Фото: foodbankrus.ru

Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» 29 февраля проведет в Тульской области масштабную социальную акцию – продовольственный марафон «Корзина доброты», цель которого – сбор продовольственной помощи для малоимущих семей с детьми.

В день акции все желающие смогут приобрести нескоропортящиеся продукты в ближайшем магазине и передать волонтерам Фонда продовольствия «Русь». Сбор пожертвований пройдёт с 10.00 до 18.00, в более чем 240 магазинах Тулы и Тульской области.

Собранные продукты доставят на склад, где волонтеры рассортируют и упакуют их в продовольственные наборы. Затем волонтеры и активисты Фонда «Русь» доставят продукты нуждающимся. В списке получателей помощи – 650 тульских малоимущих семей с детьми.