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Тулякам предлагают собрать «Корзину доброты»
Фото: foodbankrus.ru

Тулякам предлагают собрать «Корзину доброты»

Волонтеры передадут продуктовые наборы малоимущим семьям.

Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» 29 февраля проведет в Тульской области масштабную социальную акцию – продовольственный марафон «Корзина доброты», цель которого – сбор продовольственной помощи для малоимущих семей с детьми.

В день акции все желающие смогут приобрести нескоропортящиеся продукты в ближайшем магазине и передать волонтерам Фонда продовольствия «Русь». Сбор пожертвований пройдёт с 10.00 до 18.00, в более чем 240 магазинах Тулы и Тульской области.

Собранные продукты доставят на склад, где волонтеры рассортируют и упакуют их в продовольственные наборы. Затем волонтеры и активисты Фонда «Русь» доставят продукты нуждающимся. В списке получателей помощи – 650 тульских малоимущих семей с детьми.

Все подробности о «Корзине доброты» можно найти здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:48 +3
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Место
Тульская областьТула

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