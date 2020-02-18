Тульские госавтоинспекторы помогли водителю из Воронежа починить автомобиль

Мужчина позвонил на телефон доверия областного УМВД с просьбой поощрить полицейских.

На телефон доверия УМВД России по Тульской области поступило сообщение от жителя Воронежа. Как уточняет пресс-служба ведомства, мужчина выразил благодарность сотрудникам региональной Госавтоинспекции.

По его словам, инспекторы помогли починить автомобиль, сломавшийся на трассе М-4 «Дон». Полицейские заметили поломку, остановились и вместе с водителем устранили неисправность. Мужчина поблагодарил их за профессионализм и внимание.