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В тульском СИЗО родились двое детей
Фото из архива Myslo.

В тульском СИЗО родились двое детей

Условия их жизни проверила уполномоченный по правам человека Татьяна Ларина.

В следственном изоляторе № 1 в Туле за последние несколько месяцев родились двое детей. Они содержатся в изоляторе вместе с мамами. Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина проверила условия их жизни. Сопровождал омбудсмена начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко.

Особый интерес у Татьяны Лариной вызвали женщины, содержащиеся в следственном изоляторе вместе с детьми. В настоящее время таких женщин содержится двое. Обе они стали мамами, находясь под стражей, и высказали пожелание не расставаться с родившимися детьми. Отметим, что возраст малышей — один месяц и четыре месяца. К слову, ранее Myslo писал, что под Новый год сотрудники СИЗО вручили новогодние подарки для новорожденного.

Как сообщает пресс-служба УФСИН, для женщин с детьми в изоляторе были созданы необходимые условия. Омбудсмен осмотрела камеры, оборудованные для содержания женщин с детьми, побеседовала с молодыми мамами и персоналом, работающим на женском отделении.

Затем Татьяна Ларина посетила отделение для несовершеннолетних, содержащихся под стражей, где пообщалась с каждым из них. Тульского омбудсмена интересовало, как организован процесс обучения, медицинского обслуживания, питания несовершеннолетних.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:09 +3
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