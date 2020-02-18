Алексей Дюмин: «90-летие Новомосковска должно пройти на высоком уровне»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин сообщил, что в феврале-марте в городе пройдет большой цикл историко-образовательных мероприятий, встречи, круглые столы, фотоконкурсы, викторины, олимпиады, а также откроется масштабный проект «История города в истории улиц».

Основные мероприятия начнутся 14 апреля с пресс-конференции. Также планируется провести Большой Новомосковский общегородской исторический диктант с максимальным участием жителей. Кульминацией праздника станут приемы, награждения победителей конкурсов и викторин, городской торжественный вечер.

Глава региона отметил, что 90-летие города должно пройти на высоком уровне. Он поручил министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной с учетом масштаба и значимости события расширить географию празднования и провести часть мероприятий на площадках Тулы.

Также Алексей Дюмин отметил значимость основательной подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он поручил главам муниципалитетов и заместителю председателя правительства — министру внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антону Агееву своевременно начать приводить в порядок мемориальные комплексы и другие объекты, которые будут задействованы в праздновании.