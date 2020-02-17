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Туляков призывают спасти последнюю водоразборную будку на ул. Староникитской

Туляков призывают спасти последнюю водоразборную будку на ул. Староникитской

Для этого жителей нашего города просят проголосовать за проект спасения исторического объекта.

Команда энтузиастов начала борьбу за спасение единственной сохранившейся в Туле водоразборной будки. Напомним, она была построена в 90-х годах позапрошлого века и находится на углу улиц Староникитской и Петра Алексеева. В сентябре 2019 года будку выставили на продажу вместе с участком.

Мария Воронцова, Никита Бурлаков, Михаил Тенцер и Сергей Уруев подали заявку на всероссийский конкурс городских проектов «Включи свой город». Неравнодушные туляки предлагают перенести будку в новое место, где она станет музейным экспонатом.

– Эти два месяца мы вели переговоры с собственником, искали реставраторов и договаривались с администрацией Тулы и министерством культуры Тульской области. Реставрация деревянного исторического объекта сложнее и гораздо дороже, чем приведение в порядок трех вывесок. Поэтому для начала нам нужно сделать проект реставрационных работ на самом высоком научном уровне, а это достаточно серьезные деньги.

Мы подали заявку на всероссийский конкурс городских проектов «Включи свой город» и очень просим поддержать нас. Для этого вам надо зарегистрироваться на ресурсе «100 городов» и проголосовать. Чем больше голосов — тем убедительнее выглядит важность проекта для жителей в глазах экспертов. Голосование закончится 17 февраля в 23.59, — сообщается в группе ВКонтакте «Реставрация. „Вспомнить всё“ в Туле».

Подробнее об истории тульского водопровода и водоразборных будок в частности написал материал Сергей Гусев. Читайте по ссылке.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:16 +15
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