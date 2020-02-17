Туляков призывают спасти последнюю водоразборную будку на ул. Староникитской

Команда энтузиастов начала борьбу за спасение единственной сохранившейся в Туле водоразборной будки. Напомним, она была построена в 90-х годах позапрошлого века и находится на углу улиц Староникитской и Петра Алексеева. В сентябре 2019 года будку выставили на продажу вместе с участком.

Мария Воронцова, Никита Бурлаков, Михаил Тенцер и Сергей Уруев подали заявку на всероссийский конкурс городских проектов «Включи свой город». Неравнодушные туляки предлагают перенести будку в новое место, где она станет музейным экспонатом.

– Эти два месяца мы вели переговоры с собственником, искали реставраторов и договаривались с администрацией Тулы и министерством культуры Тульской области. Реставрация деревянного исторического объекта сложнее и гораздо дороже, чем приведение в порядок трех вывесок. Поэтому для начала нам нужно сделать проект реставрационных работ на самом высоком научном уровне, а это достаточно серьезные деньги.

Мы подали заявку на всероссийский конкурс городских проектов «Включи свой город» и очень просим поддержать нас. Для этого вам надо зарегистрироваться на ресурсе «100 городов» и проголосовать. Чем больше голосов — тем убедительнее выглядит важность проекта для жителей в глазах экспертов. Голосование закончится 17 февраля в 23.59, — сообщается в группе ВКонтакте «Реставрация. „Вспомнить всё“ в Туле».

Подробнее об истории тульского водопровода и водоразборных будок в частности написал материал Сергей Гусев. Читайте по ссылке.