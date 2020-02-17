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Мощный циклон «Дэннис» принесет в центр России штормовой ветер

Мощный циклон «Дэннис» принесет в центр России штормовой ветер

В Туле порывы ветра могут достигать до 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны!

Ранее синоптики предупреждали, что мощный циклон «Дэннис» на этой неделе будет определять погоду в северной части Русской равнины.
 
В выходные вихрь ударил по странам Европы, а по дороге в Россию он хоть и ослабел, но полностью не растерял свой разрушительный потенциал.
 
Сегодня в штормовой зоне будет находиться значительная часть Европейской России. В Тульской области порывы ветра могут достигнуть до 20 м/с. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
 
 
Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», вторжение циклона «Дэннис» приведет к новой серии рекордов максимальной температуры.
В центре России будет экстремально тепло.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:24 +6
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