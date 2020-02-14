На центр России надвигается новый облачный вихрь «Дэннис»

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К началу следующей недели он может принести сильный ветер и дожди.

Циклон, принесший в центральную часть России непогоду, продолжает ослабевать. Но на смену ему готов уже новый – в Атлантике раскрутился новый облачный вихрь «Дэннис».

Как отмечает сайт meteovesti.ru, радиус облачной системы вихря составляет около 2000 км, за счет чего вихрь может оказаться самым мощным за нынешнюю зиму. В субботу он обрушится на Великобританию, а с воскресенья начнет влиять на погоду в России.

Первые дни предстоящей недели будут пиковыми – в понедельник в зоне осадков окажется почти вся северная часть Европейской России. Причём западнее линии Казань – Архангельск будут лить дожди, на юге Карелии и западе Архангельской области – сильные, местами – до 2/3 месячного объёма влаги.

Под влиянием циклона резко усилится ветер. Штормовая зона с порывами свыше 15-20 м/с охватит север, северо-запад и центр Русской равнины. А в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской и Тверской областях ветер может усилиться до 25 м/с и более.

В столице вплоть до воскресенья местами слабые осадки и +1...+2°. В понедельник-вторник в Москву придёт ненастье – ветер усилится до 16-17 м/с, ожидаются дожди, наиболее интенсивные во вторник, и потеплеет до +4...+6°С.