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В Туле стартует новый проект молодежного центра «Спектр»
Фото их архива МЦ «Спектр».

В Туле стартует новый проект молодежного центра «Спектр»

Организаторы уверяют: проект «Искусство объединять» – это альтернатива долгим лекциям и сложным семинарам.

Молодежный клуб «Спектр» приглашает всех желающих в новый проект «Искусство объединять». Его цель — налаживать, поддерживать и развивать межкультурные связи.

В рамках проекта будут проведены мастер-классы, занятия по обучению этикету, межкультурные баттлы, интерактивные игры и экшн-квесты, на которых можно узнать много интересного о разных странах. А еще участники примут участие в масштабном «Фестивале славянской культуры».

Первые занятия состоятся совсем скоро: 19 февраля пройдет интерактивная игра «Толерантный марафон», а 26 февраля — межкультурный баттл «Восток-Запад».

Подробная информация о проекте по тел. 21−89−49 (отдел построения карьеры и развития межкультурной коммуникации молодежного центра «Спектр») и в сообществе ВКонтакте

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