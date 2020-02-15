новости
новости
Регистрация
Хатико по-тульски: собаки больше двух недель просидели в квартире с умершим хозяином

Хатико по-тульски: собаки больше двух недель просидели в квартире с умершим хозяином

Животные истощены и находятся в стрессе.

Трагедия произошла в Щекино. В своей квартире умер молодой одинокий мужчина, родственников у него не было. Спустя две недели тревогу забили знакомые, которым тот перестал отвечать на сообщения в интернете.

Спасатели вскрыли дверь и рядом с трупом обнаружили двух собак умершего. Животные около 15 суток находились рядом с телом хозяина без еды и воды. Обезвоженных, истощенных, испуганных животных забирать было некому и их отправили на улицу. Но собаки возвращались в подъезд, ложились рядом с дверью и отказывались покидать порог родного дома.

 

Соседям такие гости не понравились. Жители подъезда угрожали расправиться с псами, чтобы они не мешали.

Помочь собакам решилась волонтер Марина Гукова. Она забрала животных и взяла их под свою опеку. Сейчас они на передержке в Кимовске. Деньги на оплату передержки собраны, финансовая помощь не требуется.

Животных осмотрел ветеринар, они здоровы, для полного физического восстановления необходимо только хорошее питание и общеукрепляющая витаминотерапия.

Но собаки в жутком стрессе и очень тоскуют по хозяину. Дине и Малышу очень нужен дом и хороший хозяин. Это сложно, потому что разлучать собак нельзя, еще одну потерю они просто не переживут. 

Если вы готовы подарить свою заботу этим собакам, звоните по тел. 8-910-160-73-16 или пишите волонтеру ВКонтакте

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:28 +10
Другие статьи по темам
Событие
собаки больше двух недель просидели в квартире с умершим хозяином
Место
Тульская областьТулаЩекино
Прочее
хатико

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юные туляки предлагают выпускать тракторы с GPS-навигатором и сделать автобусы удобными для пенсионеров
Юные туляки предлагают выпускать тракторы с GPS-навигатором и сделать автобусы удобными для пенсионеров
В Туле стартует новый проект молодежного центра «Спектр»
В Туле стартует новый проект молодежного центра «Спектр»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.