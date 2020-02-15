Хатико по-тульски: собаки больше двух недель просидели в квартире с умершим хозяином

Трагедия произошла в Щекино. В своей квартире умер молодой одинокий мужчина, родственников у него не было. Спустя две недели тревогу забили знакомые, которым тот перестал отвечать на сообщения в интернете.

Спасатели вскрыли дверь и рядом с трупом обнаружили двух собак умершего. Животные около 15 суток находились рядом с телом хозяина без еды и воды. Обезвоженных, истощенных, испуганных животных забирать было некому и их отправили на улицу. Но собаки возвращались в подъезд, ложились рядом с дверью и отказывались покидать порог родного дома.

Соседям такие гости не понравились. Жители подъезда угрожали расправиться с псами, чтобы они не мешали.

Помочь собакам решилась волонтер Марина Гукова. Она забрала животных и взяла их под свою опеку. Сейчас они на передержке в Кимовске. Деньги на оплату передержки собраны, финансовая помощь не требуется.

Животных осмотрел ветеринар, они здоровы, для полного физического восстановления необходимо только хорошее питание и общеукрепляющая витаминотерапия.

Но собаки в жутком стрессе и очень тоскуют по хозяину. Дине и Малышу очень нужен дом и хороший хозяин. Это сложно, потому что разлучать собак нельзя, еще одну потерю они просто не переживут.

Если вы готовы подарить свою заботу этим собакам, звоните по тел. 8-910-160-73-16 или пишите волонтеру ВКонтакте.