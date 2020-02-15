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Погода в Туле 16 февраля: скользко, облачно и без осадков

Погода в Туле 16 февраля: скользко, облачно и без осадков

Синоптики обещают -3 градусов днем и до -8 градусов ночью.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром на местами гололедица и туман. 

Ветер южный, юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -8 до -3 градусов, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст. Видимость при тумане - 200-700 м.

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