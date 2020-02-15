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Конфликт в новомосковском общежитии: восемь студентов доставлены в больницу

Конфликт в новомосковском общежитии: восемь студентов доставлены в больницу

Не исключено, что в момент конфликта сотрудники общежития находились в состоянии опьянения.

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску поступило сообщение о произошедшем в общежитии Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева бытовом конфликте между проживающими в нем учащимися и двумя представителями обслуживающего персонала.

По предварительным данным, конфликт произошел на кухне, когда персонал общежития пришел, чтобы закрыть ее на ночное время. С не хотели выходить из помещения в положенное время. В ходе конфликта был распылен баллончик со слезоточивым газом, в результате чего восемь студентов доставлены в больницу. 

Сейчас полиция разбирается, кто распылил слезоточивый газ. По информации Myslo, сотрудники общежития в момент инцидента были пьяны. 

По данному факту в отделе МВД по городу Новомосковску проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего конфликта.

Студенты после проведения всех необходимых медицинских процедур были отпущены, угроз их жизни и здоровью нет.

По факту случившегося прокуратурой Тульской области организована проверка соблюдения законодательства в деятельности учебного учреждения по обеспечению безопасности обучающихся, проживающих в общежитии.

 
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