В Новомосковске после ремонта открыли детскую поликлинику

В пятницу, 14 февраля, в детском поликлиническом отделении №2 Новомосковской городской клинической больницы начался прием пациентов. До этого медучреждение было закрыто: сделали перепланировку и отремонтировали помещения, заменили инженерные сети, оконные блоки, починили кровлю. Учреждение здравоохранения было отремонтировано по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Стоимость работ составила 45,8 млн рублей. Деньги были выделены из внебюджетных источников.

Теперь здесь действует новая модель медицинской организации. Потоки пациентов разведены, в отдельном крыле организованы кабинет дежурного врача, кабинет неотложной помощи и фильтр-бокс.

Два дня в неделю — вторник и четверг — выделены для диспансеризации и профилактических осмотров. Необходимые справки можно получить в любой рабочий день в специальном кабинете. Поликлиника работает в две смены, с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 18.00.

Тут получают медпомощь более 7,5 тыс. человек — жители Новомосковска и близлежащих населенных пунктов.

Кроме того с 14 февраля здесь открыт и Центр детской стоматологии, рассчитанный на 130 посещений в день. Оснащение центра уникально для города — в одном месте можно получить комплексную стоматологическую помощь и консультацию специалистов.

Есть терапевтический, хирургический и ортодонтический кабинеты, а также собственная рентгенологическая установка. Дежурный стоматолог оказывает неотложную помощь, выдает необходимые справки и направления.

посетил новый детский садик, пообщался с жителями города и провел совещание с членами правительства и администрации Новомосковска. Напомним, 30 января 2020 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин был в рабочей поездке в городе химиков Новомосковске, которому в этом году исполняется 90 лет. Глава региона, пообщался с жителями города и провел совещание с членами правительства и администрации Новомосковска.

Перед совещанием Алексей Дюмин посетил поликлинику №2 филиала №1 Новомосковской городской клинической больницы.