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Туляки сдали на переработку 100 тонн электроники
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Туляки сдали на переработку 100 тонн электроники

В парке «Патриот» подвели итоги экологической программы «Школа утилизации: электроника!»

В прошлом году в рамках нацпроекта «Экология» в Тульской области стартовала акция по сбору и утилизации отслужившего электронного и электрического оборудования. Тульская область стала пятым регионом России, присоединившимся к программе «Школа утилизации: электроника!».

Замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина отметила, что ежегодно в стране образуется порядка 1,5 млн тонн отработавшей электроники. Переработке подлежат лишь 5-7% этого объёма. Решение проблемы раздельного сбора и переработки таких отходов – одна из ключевых задач нацпроекта «Экология».

За время акции тулякам удалось собрать более 100 тонн отслужившего оборудования. Участниками стали 47 организаций. Лидеров «Школы утилизации: электроника» наградили памятными дипломами, благодарностями и призами. По словам Дианы Гришиной, в 2020 году программа будет продолжена и расширена – к участию планируется привлечь жителей, предприятия и организации Тульской области.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:34 +4
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