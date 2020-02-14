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Получите подарок! Подведены итоги конкурса love-story
Фото с сайта pixabay.com.

Получите подарок! Подведены итоги конкурса love-story

Победила история в стихах.

Myslo запустил романтический конкурс для влюбленных. За самую красивую love-story мы пообещали двухместную палатку от магазина спортивных товаров «Декатлон». На конкурс туляки прислали несколько историй.

Пришла пора подвести итоги! Нас очень растрогала история Валентины и Виктора, которую написала их дочь. Да еще и в стихах! Вот она:

Обычная необычная история

Эту love-story нам прислала тулячка Татьяна Громова. Но пишет она не о себе, а… о своих родителях. Валентина Викторовна и Виктор Иванович Барановы отмечают в этом году 47-летнюю годовщину свадьбы.

«Я хотела бы рассказать историю своих родителей, они довольно преклонного возраста, поэтому я делаю это от их имени, и как дань уважения старшему поколению, всем мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Спасибо вам за конкурс!» При этом Татьяна рассказала историю любви своих родителей в стихах.

Обычная история, как скажет большинство,
Но я скажу вам честно –
Нам с мужем повезло.
Быть может, звезды в этот год
По-новому сошлись,
А может, купидон
Вмешался в нашу жизнь.

За партой вместе грызть
Гранит науки приходилось нам,
И, полусонные, на перемене
Встречались по утрам.
Я с длинными косичками,
Он с челкой кучерявой.
Вокруг все говорили,
Что нет красивей пары.

Закончив школу, в армию
Его я провожала,
И слезы я два года,
Конечно, вытирала.
Два года в ожиданье,
Как будто двадцать лет.
Закончились мученья:
В один из дней весенних
Пошли мы под венец.

На свадьбе все плясали, пели,
И оглянуться не успели,
Как дети наши (сын и дочь)
Уже бегут из дома прочь
Свой строить дом и дерево сажать.
Уж мы не школьники давно,
Как время беспощадно, зло,
Крутилось как веретено.
Недаром мудрецы все повторяют –
Счастливые часов не наблюдают,
И внуки с годовщиной поздравляют.

Мы вместе больше четырех десятков лет.
И было много радости и бед.
Все трудности вдвоем переживали,
Конечно же, и счастье мы узнали.
Трудились вместе, вместе отдыхали,
И годы словно вмиг мы пролетали,
И вот уж внуки взрослые у нас.

Но иногда во сне мне слышится звонок,
Зовущий всех нас на урок.
Поправив волосы, я в класс бегу,
За партой место рядом с ним займу.

Я с длинными косичками,
Он с челкой кучерявой.
Вокруг все говорят,
Что нет красивей пары.

 

Уважаемая Татьяна, поздравляем! Приз вы можете забрать в редакции по будним дням. Предварительно созвонитесь с редакцией Myslo по тел. 57-07-07 доб. 811.

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