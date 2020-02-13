В Новомосковске отремонтируют одну из центральных улиц города

В этом году в Новомосковске продолжатся ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обновление ждет еще часть дороги по ул. Трудовые Резервы.

Глава администрации города Алексей Бирюлин рассказал, что в этом году принято решение провести ремонт по ул. Трудовые Резервы в центральной части города.

«По программе „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ в этом году мы решили пойти по уже проверенному пути: делать одну большую дорогу. В позапрошлом году мы отремонтировали часть дороги от „Лиона“, чуть дальше плотины. А теперь планируем пройти через ул. Куйбышева до ул. Маяковского. Это 1400 погонных метров», — подчеркнул Алексей Бирюлин.

Ремонт будет проводиться комплексно. В плане замена асфальтового покрытия, оборудование восьми пешеходных переходов, пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений и четырех остановочных павильонов, замена опор освещения.

«Это будет хороший, качественный ремонт не только дорожного полотна, но и всей прилегающей инфраструктуры. Таким образом, большая часть дороги и улицы Трудовые Резервы в этом году будет отремонтирована», — отметил глава муниципалитета.

Особое внимание при ремонте по БКАД будет уделено безопасности как для пешеходов, так и для транспорта. Все пешеходные переходы на участке в соответствии с требованиями нацпроекта будут совмещены с искусственными неровностями. Там, где это необходимо, установят ограждения.

Все основные работы на улице начнутся после майских праздников.