Сколько стоит стать врачом в Туле?

Тульским студентам-медикам рассказали о новых правилах поступления в ординатуру. Платить 186 тысяч рублей в год или учиться бесплатно?

12 февраля в ТулГУ прошла ярмарка вакансий и перспектив для студентов старших курсов медицинского института. Ярмарку проводили в рамках стратегического проекта «Инновационная модель подготовки и непрерывного профессионального развития специалистов в сфере здравоохранения».

Сейчас студенты VI курса любого медвуза должны определиться со своей будущей специализацией и подать документы в ординатуру. По закону можно участвовать в трех конкурсах: целевом (бесплатно по договору о целевом обучении), общем (бесплатно на бюджетной основе) и коммерческом (по договорам об оказании платных услуг).

Фишка в том, что в 2020 году не менее 75% от общего количества мест в ординатуре будут целевыми, а по дефицитным специальностям — и все 100%. Точное количество целевых мест будет известно только к 1 апреля.

Так что для желающих учиться платно мест немного, конкурс будет высокий. Как и стоимость. Для примера: обучение в ординатуре мединститута ТулГУ по любой специальности обойдется в 186 тысяч рублей в год, в московских вузах – в 2-3 раза выше.

Чтобы поступить на целевое место в ординатуру (то есть учиться за счет средств федерального бюджета), у студента должен быть договор с лечебным учреждением и в нем должно быть прописано, в каком вузе он будет проходить обучение. Но наличие договора не является гарантией поступления. Среди целевиков будет очень жесткий конкурс. Правда, можно подать одновременно заявления о приеме в ординатуру в три вуза и в каждом — на две разные специализации.

Для поступления в ординатуру нужно пройти тестирование: за 60 минут ответить на 60 вопросов по общемедицинским знаниям и дать как минимум 70% верных ответов.

Галина Мишунина, начальник управления подготовки кадров высшей квалификации ТулГУ, рассказала о новых условиях поступления в ординатуру по целевым направлениям.

10 января 2020 года вступил в силу приказ Минздрава, меняющий учет индивидуальных достижений студентов, поступающих на обучение в ординатуру. И эти изменения могут реально огорчить студентов. Судите сами.

Если студент получал пять лет именную стипендию, например президентскую, то это достижение учитывается один раз и добавляет «в карму» 20 баллов.

Индивидуальным достижением будет считаться, если поступающий является дипломантом Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» — за данное достижение начислят 20 баллов.

Ещё одно из новшеств — наличие «не менее одной статьи» в профильных научных журналах. В случае если поступающий является автором или соавтором, то он сможет добавить себе 20 баллов.

Самое большое разочарование для будущих ординаторов — учет профессионального стажа. 15 баллов добавят, если вы год отработали на полставки в должности среднего медработника. Многие студенты работают на 0,25 ставки. Так вот такой стаж в зачет не пойдет, увы. Причем наличие стажа нужно будет доказать записью в трудовой книжке. Никакие иные документы в расчет не примут.

Зато, отработав год на полную ставку участковым терапевтом, можно рассчитывать на 100 баллов.

20 дополнительных баллов можно будет получить за «участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в сфере охраны здоровья». Но как именно зачтут волонтерскую деятельность, будет известно только после 1 апреля.

На ярмарке мы поговорили с будущими врачами «за жизнь».

Павел Залетов, VI курс медицинского института, идет на красный диплом:

– Выбор профессии для меня был довольно сложный. В моей семье папа — юрист, мама — учитель, дедушка — инженер, бабушка — эпидемиолог, а сестра мамы — стоматолог, и каждый гнул свою линию. Правда, бабушка, рассказывая про профессию врача и моего прадеда, который был хирургом, сказала так: «Быть врачом не каждому дано. Не надо идти по чьему-то пути, делай выбор сам. Осознанно». И предложила поработать в больнице санитаром. Два месяца я поработал и понял — это моё!

По целевому направлению от Ваныкинской больницы поступил в мединститут ТулГУ — хочу стать травматологом. Для меня это верх технологичности в медицине. В Ваныкинской подрабатывал медбратом в травме, проходил практику у прекрасного врача Алексея Мишустина. И это только укрепило мое решение.

Считаю, что ординатуру лучше проходить там, где собираешься в дальнейшем работать. Но все-таки рассматриваю и другие варианты, например Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова в Москве.

Сейчас много говорят про искусственный интеллект в медицине. Сможет ли он заменить в будущем врача? Сложно представить, что ИИ будет ставить диагнозы безошибочно, потому что каждый человек уникален. Смысл внедрения искусственного интеллекта в том, чтобы освободить врача от рутины, дать ему больше времени на общение с пациентами и более глубокое понимание каждого случая. А вот насчет общения «врач – пациент» согласен с новым министром здравоохранения: врачам надо развивать коммуникационные навыки. Составляя историю болезни, врач задает пациенту «протокольные вопросы». Но ведь для успешного лечения важно подбодрить пациента, настроить его на победу над болезнью, а этому нигде не учат. И если такой курс появится в программе медвузов, будет здорово.

Не очень люблю фильмы про врачей, но с интересом смотрел американский сериал про скорую помощь — там поднимались серьезные проблемы оказания помощи ВИЧ-инфицированным, эвтаназии, организации работы больницы скорой помощи.

Моя девушка — тоже будущий врач, она мечтает стать участковым терапевтом в поликлинике. Я очень горжусь ее решением — она знает проблемы первичного звена и хочет изменить ситуацию к лучшему, хотя бы на своем участке.

Елизавета Карпухина, студентка VI курса мединститута ТулГУ, оказалось той самой девушкой, мечтающей стать участковым терапевтом:

– В моей семье нет ни одного врача, да и я решила поступать в мединститут, можно сказать, в самый последний момент. Мне просто нравится общаться с людьми и результативно помогать им. И, на мой взгляд, профессия врача этому соответствует на все 100%.

Я учусь по целевому договору с Тульской областной больницей №2 им. Л. Н. Толстого . В ординатуру по целевому направлению пойду учиться на терапевта. Это первый врач, к кому обращается пациент со своей проблемой.

Сейчас по стандартам на общение врача с пациентом отводится 12 минут. Это очень мало, особенно с учетом того, что врач должен еще кучу документов заполнить. Поэтому навыки общения должны быть настолько отработанными, чтобы за 5 минут «разговорить» пациента по существу. И было бы здорово все-таки сократить документооборот.

Знаете, почему многие выпускники уходят из государственной медицины в коммерческие клиники? Не только из-за этих пресловутых 12 минут и денег, хотя и это тоже имеет значение. Пациенты в платных клиниках более уважительно относятся к врачам, а в районных поликлиниках — как к обслуживающему персоналу. Все-таки мы оказываем медицинскую помощь, а не услугу.

Почему-то считается, что учиться в медвузе жутко тяжело, ни минуты свободного времени, да еще и всякие ужасы в анатомичке… На самом деле все не так. Главное — правильно организовать свое время. Мы очень многое успеваем помимо учебы. Например, я кроме учебы и подработки еще волонтер-медик. Но, на мой взгляд, добавлять баллы за добровольческую деятельность при поступлении в вуз — убивать сам смысл добровольческой работы, ведь каждому из нас хочется думать, что помогают нам искренне и бескорыстно, а не за баллы или деньги. А сейчас довольно сложно понять, участвует ли человек в движении, например волонтеров-медиков, по зову сердца или потому, что ему нужны баллы для поступления в ординатуру. Конечно, благодарность за добрые дела мотивирует. Но пусть это будет что-то полезное для развития личности волонтера – какие-то мастер-классы, тренинги и пр.

Ульяна Токарева (слева) и Ольга Галина, VI курс мединститута ТулГУ, учатся на платной основе. Недешевое, надо сказать, удовольствие, в среднем 100-150 тыс. руб. в год в зависимости от курса. Девушки пришли поговорить с представителями больниц об условиях работы и возможности получить целевое направление в ординатуру.

Ольга уже определилась со специализацией — хочет стать анестезиологом-реаниматологом. Ульяна пока в раздумьях.

Ульяна: – Мой папа мечтал, чтобы я стала медиком. Для меня это не призвание с детства, может быть, поэтому я еще не выбрала, кем все-таки стать. Возможно, не буду практикующим врачом, а займусь организацией системы здравоохранения.

Ольга: – А я мечтала с детства о профессии врача. Целенаправленно училась в медицинском классе гимназии №2. Хочу получить целевое направление и одновременно работать участковым терапевтом, поэтому изучаю условия, которые предлагают молодым специалистам тульские лечебные учреждения.

Для начинающего врача довольно сложно «разговорить» пациента, особенно если пациент наш ровесник, — к нам относятся пренебрежительно. Пациенты старшего возраста более уважительны.

По словам девушек, они не любят фильмы про врачей. Не смотрели ни «Доктора Хауса», ни «Доктора Рихтера». Считают, всё, что там показывают, далеко от реальной медицины.

Ульяна: – Мы проходили практику во многих больницах Тулы по своему выбору. Мне больше всего запомнилась психиатрическая в Петелино — там было реально интересно.

Ольга: – А мне больше всего запомнилась больница РЖД, очень интересно было вести прием вместе с акушерами-гинекологами. Я еще «волонтёрю» в свободное время — волонтеры-медики помогают в лечебных учреждениях, на различных мероприятиях типа сегодняшней ярмарки.

Кстати, на ярмарку пришли представители тульского минздрава, 48 медучреждений Тульской области и более 250 студентов IV, V и VI курсов медвуза. И ни одного человека в маске, несмотря на эпидемию гриппа и ОРВИ!

Ульяна: – Тут в основном все медики, а они понимают — вирус в силу своего размера легко проходит через масочный барьер. Будет больше пользы, если просто чаще мыть руки с мылом.