новости
новости
Регистрация
На ул. Жаворонкова в Туле до вечера ограничат движение и стоянку машин
Image by C. Koch from Pixabay

На ул. Жаворонкова в Туле до вечера ограничат движение и стоянку машин

Это связано с проводами полицейских в служебную командировку.

В среду, 12 февраля, на площади перед зданием УМВД России по Тульской области запланированы проводы сотрудников полиции в служебную командировку на территорию Северо-Кавказского региона. Поэтому, для обеспечения безопасности, по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина временно ограничат движение.

«С 12.00 до 21.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств. С 16.00 до 21.00  будет ограничено движение всех видов транспортных средств», - сообщает пресс-служба городской администрации.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:28 0
Другие статьи по темам
Событие
ограничение движенияперекрытие движения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле состоится официальное открытие дилерского центра ŠKODA
В Туле состоится официальное открытие дилерского центра ŠKODA
Смерть девушки после визита к зубному врачу в Плавске: наказание медику ужесточили
Смерть девушки после визита к зубному врачу в Плавске: наказание медику ужесточили
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.