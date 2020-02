Image by C. Koch from Pixabay

На ул. Жаворонкова в Туле до вечера ограничат движение и стоянку машин

Это связано с проводами полицейских в служебную командировку.

В среду, 12 февраля, на площади перед зданием УМВД России по Тульской области запланированы проводы сотрудников полиции в служебную командировку на территорию Северо-Кавказского региона. Поэтому, для обеспечения безопасности, по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина временно ограничат движение. «С 12.00 до 21.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств. С 16.00 до 21.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств», - сообщает пресс-служба городской администрации.





