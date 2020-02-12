Смерть девушки после визита к зубному врачу в Плавске: наказание медику ужесточено

В октябре прошлого года Плавский районный суд Тульской области вынес приговор местному зубному врачу Наталье Васильевой, по вине которой скончалась 19-летняя девушка. Напомним, после укола обезболивающего у пациентки произошла аллергическая реакция, которая привела к ее смерти.



Суд назначил женщине 2 года ограничения свободы, но, вопреки позиции обвинения, не запретил ей заниматься медицинской деятельностью. Государственный обвинитель принес на приговор апелляционное представление, в котором он просил усилить наказание путем назначения дополнительного.

«С учетом позиции представителя прокуратуры Тульской области суд апелляционной инстанции приговор Плавского районного суд Тульской области от 07 октября 2019 года изменил. Осужденной назначено дополнительное наказание в виде запрета заниматься медицинской деятельностью, связанной с непосредственным оказанием стоматологической помощи пациентам на 3 года», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.