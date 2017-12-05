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Счастливы вместе: «Живите на позитиве и любите детей!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Счастливы вместе: «Живите на позитиве и любите детей!»

Говорят, что русская деревня умирает, что жить там скучно и уныло. Однозначное «нет» этому утверждению говорит дружная многодетная семья Уторовых-Лосевых и Сидоровых, живущая в деревне Алексеевка.

Семью Надии Лосевой и Александра Сидорова из деревни Алексеевка Тепло-Огаревского района Тульской области на Всероссийском конкурсе «Семья года — 2017» наградили почетным дипломом в номинации «Сельская семья». Myslo приехал к ним в гости, чтобы своими глазами увидеть, как же живут сейчас на селе.

Дом в центре Алексеевки знают все местные жители — здесь живут гостеприимные, радушные и отзывчивые люди. Главная хозяйка дома — Альфия Уторова — вместе с мужем (пять лет назад он ушел из жизни) и детьми приехала сюда в 90-е годы из Казахстана. И сейчас ее семья — гордость и украшение всего района.


Надия Лосева в окружении детей.

Детишек в доме семеро — старшей Полине 12 лет, самому маленькому Тимуру — годик. Родители у них разные, но своей мамой все называют среднюю дочку Альфии Ахметовны — Надию Лосеву.
За 12 лет брака у Александра и Надии родились четверо детей: Ксения, Алла, Тимур и Артем. Девочки носят фамилию отца, а сыновья — матери. Кстати, сейчас Надия снова в положении — к началу лета в семье появится пятый ребенок.

– Так получилось, что я воспитываю своих родных четверых детей, а также помогаю воспитывать детей своей старшей сестры Риммы и брата Наиля, — говорит Надия. — Все мы живем одной большой семьей — и мы счастливы! Деток я очень люблю. Это же наша радость. На них смотришь — и жить хочется.


Альфия Ахметовна Уторова.

Альфия Ахметовна и Надия своей заботой, теплом и большим сердцем обогревают всех вокруг, для каждого найдется здесь доброе слово, совет, ласка и забота.

Алексеевка — маленькая деревня, в ней всего 17 домов. Своего магазина здесь нет, два раза в неделю приезжает автолавка. Газ сюда провели только в прошлом году. Клуб закрыли пару лет назад, но Уторовы находят возможность принимать участие в творческих фестивалях, выезжать на конкурсы в Тулу и другие города области.


Надия Лосева со своими куклами.

Надия Лосева — педагог-организатор, руководитель народного хора,
а еще — женского клуба «Сударушка». Ее энергии хватает и на детей, и на общественную жизнь. Ей удалось увлечь всех домашних рукоделием и теперь все члены семьи занимаются декоративно-прикладным творчеством: вышивают, вяжут, плетут из бисера, занимаются росписью по дереву… А еще отлично поют и знают множество песен.

 


– Мне кажется, на конкурсе «Семья года» мы выиграли еще и потому, что все наши выступления были хорошо стилизованы, — говорит Надия Лосева. — Мы переодевались в русские народные костюмы, пели песню про Россию, привезли с собой поделки и даже самодельный плетень с цветочками — у нас все было в сельском стиле.

 


Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых не только многодетная, но и многонациональная. Бабушка Альфия и ее дети — татары. У Ильдара мама родом из Узбекистана, у Дани — из Таджикистана, у Полины — из Германии.
– Мы стараемся соблюдать национальные традиции каждого члена семьи, на праздники готовим блюда, принятые в той или иной стране: плов, люля-кебаб, шашлык, чак-чак… Обожаем баловать своих домашних вкусненьким, — улыбается Альфия Ахметовна.


Даня и Артемка.

Еще семь лет назад у семьи было две коровы, свиньи — целое хозяйство. Но сейчас от животных пришлось отказаться — содержать их слишком дорого. Остался один огород, на котором Альфия Ахметовна, Надия, Александр и старшие дети выращивают ягоды, овощи и зелень.
– Наша мечта — разбить фруктовый сад, посадить вишни, яблони, груши. Беседка с качелями есть, так что сад нам просто необходим.


Александр Сидоров с младшим сыном Тимуром.

– Мы обратились к властям с просьбой помочь купить нам корову, — говорит Альфия Ахметовна. — С таким количеством детей без молока никак не обойтись. Пообещали помочь.


О семье Лосевых-Сидоровых написали в почетной книге «Семья года — Россия 2017»

Сейчас в деревне тихо и безлюдно, а вот летом Алексеевка оживает.
– Приезжают дачники, недавно две многодетные семьи приехали сюда жить, — рассказывает Надия Лосева. — Мы очень хорошо общаемся, дружим. А наш дом стал центром притяжения для всей местной детворы. Все дни рождения по традиции справляют у нас дома. Мы накрываем во дворе стол со сладостями, организовываем дискотеку, проводим игры. На самом деле, наши дети — уже очень самостоятельные. Старшие отвечают за младших, помогают им. Девочки все время крутятся около меня, учатся готовить, красиво накрывать на стол. Уже сами могут испечь шарлотку, пирожки. Самое главное, мы с мужем стараемся привить им любовь к родине, к семье, уважение к старшим, любовь к труду, к творчеству. Ну а наш жизненный девиз звучит так: «Семья — уверенность в себе, семья есть счастье на земле!»

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Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 3
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Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 8
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 9
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Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 11
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 12
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 13
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 14
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 15
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 16
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 17
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 18
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 19
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 20
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 21
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 22
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 23
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 24
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 25
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 26
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 27
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 28
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 29
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 30
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 31
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 32
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 33
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 34
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 35
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 36
Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых, Фото: 37
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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 11:51 +13
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Люди
Альфия УтороваНадия ЛосеваАлександр Сидоров
Место
деревня АлексеевкаТепло-Огаревский районТульская область
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