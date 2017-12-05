Счастливы вместе: «Живите на позитиве и любите детей!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Семью Надии Лосевой и Александра Сидорова из деревни Алексеевка Тепло-Огаревского района Тульской области на Всероссийском конкурсе «Семья года — 2017» наградили почетным дипломом в номинации «Сельская семья». Myslo приехал к ним в гости, чтобы своими глазами увидеть, как же живут сейчас на селе.



Дом в центре Алексеевки знают все местные жители — здесь живут гостеприимные, радушные и отзывчивые люди. Главная хозяйка дома — Альфия Уторова — вместе с мужем (пять лет назад он ушел из жизни) и детьми приехала сюда в 90-е годы из Казахстана. И сейчас ее семья — гордость и украшение всего района.



Надия Лосева в окружении детей.

Детишек в доме семеро — старшей Полине 12 лет, самому маленькому Тимуру — годик. Родители у них разные, но своей мамой все называют среднюю дочку Альфии Ахметовны — Надию Лосеву.

За 12 лет брака у Александра и Надии родились четверо детей: Ксения, Алла, Тимур и Артем. Девочки носят фамилию отца, а сыновья — матери. Кстати, сейчас Надия снова в положении — к началу лета в семье появится пятый ребенок.



– Так получилось, что я воспитываю своих родных четверых детей, а также помогаю воспитывать детей своей старшей сестры Риммы и брата Наиля, — говорит Надия. — Все мы живем одной большой семьей — и мы счастливы! Деток я очень люблю. Это же наша радость. На них смотришь — и жить хочется.



Альфия Ахметовна Уторова.

Альфия Ахметовна и Надия своей заботой, теплом и большим сердцем обогревают всех вокруг, для каждого найдется здесь доброе слово, совет, ласка и забота.



Алексеевка — маленькая деревня, в ней всего 17 домов. Своего магазина здесь нет, два раза в неделю приезжает автолавка. Газ сюда провели только в прошлом году. Клуб закрыли пару лет назад, но Уторовы находят возможность принимать участие в творческих фестивалях, выезжать на конкурсы в Тулу и другие города области.



Надия Лосева со своими куклами.

Надия Лосева — педагог-организатор, руководитель народного хора,

а еще — женского клуба «Сударушка». Ее энергии хватает и на детей, и на общественную жизнь. Ей удалось увлечь всех домашних рукоделием и теперь все члены семьи занимаются декоративно-прикладным творчеством: вышивают, вяжут, плетут из бисера, занимаются росписью по дереву… А еще отлично поют и знают множество песен.



– Мне кажется, на конкурсе «Семья года» мы выиграли еще и потому, что все наши выступления были хорошо стилизованы, — говорит Надия Лосева. — Мы переодевались в русские народные костюмы, пели песню про Россию, привезли с собой поделки и даже самодельный плетень с цветочками — у нас все было в сельском стиле.



Семья Уторовых-Лосевых-Сидоровых не только многодетная, но и многонациональная. Бабушка Альфия и ее дети — татары. У Ильдара мама родом из Узбекистана, у Дани — из Таджикистана, у Полины — из Германии.

– Мы стараемся соблюдать национальные традиции каждого члена семьи, на праздники готовим блюда, принятые в той или иной стране: плов, люля-кебаб, шашлык, чак-чак… Обожаем баловать своих домашних вкусненьким, — улыбается Альфия Ахметовна.



Даня и Артемка.

Еще семь лет назад у семьи было две коровы, свиньи — целое хозяйство. Но сейчас от животных пришлось отказаться — содержать их слишком дорого. Остался один огород, на котором Альфия Ахметовна, Надия, Александр и старшие дети выращивают ягоды, овощи и зелень.

– Наша мечта — разбить фруктовый сад, посадить вишни, яблони, груши. Беседка с качелями есть, так что сад нам просто необходим.



Александр Сидоров с младшим сыном Тимуром.

– Мы обратились к властям с просьбой помочь купить нам корову, — говорит Альфия Ахметовна. — С таким количеством детей без молока никак не обойтись. Пообещали помочь.



О семье Лосевых-Сидоровых написали в почетной книге «Семья года — Россия 2017»

Сейчас в деревне тихо и безлюдно, а вот летом Алексеевка оживает.

– Приезжают дачники, недавно две многодетные семьи приехали сюда жить, — рассказывает Надия Лосева. — Мы очень хорошо общаемся, дружим. А наш дом стал центром притяжения для всей местной детворы. Все дни рождения по традиции справляют у нас дома. Мы накрываем во дворе стол со сладостями, организовываем дискотеку, проводим игры. На самом деле, наши дети — уже очень самостоятельные. Старшие отвечают за младших, помогают им. Девочки все время крутятся около меня, учатся готовить, красиво накрывать на стол. Уже сами могут испечь шарлотку, пирожки. Самое главное, мы с мужем стараемся привить им любовь к родине, к семье, уважение к старшим, любовь к труду, к творчеству. Ну а наш жизненный девиз звучит так: «Семья — уверенность в себе, семья есть счастье на земле!»