  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Директор ООО «Компания Тропик» обхитрил банк на 730 млн рублей: суд огласил приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Не пущу!»: несколько квартир в доме на ул. Новомосковской сидят без отопления из-за соседки
Фото: Яндекс Карты.

«Не пущу!»: несколько квартир в доме на ул. Новомосковской сидят без отопления из-за соседки

Ситуация длится уже не первый месяц, ее итог определится в суде.

Отопление в подъезде № 6 дома № 25 по ул. Новомосковской в Туле частично пропало еще в марте. Жители тогда не успели понять, в чем проблема, а тут уже и теплый апрель. До осени всё забылось, но не разрешилось. 

С началом отопительного сезона в трехкомнатных квартирах одного из подъездов по всему стояку тепло пришло не во все комнаты. Ольга Васильевна, жительница дома, рассказывает:

— У меня нет отопления в кухне и зале. И так во всем подъезде по нашему стояку. Оказалось, еще весной отопление нам отключили из-за прорыва между этажами. Тогда устранить аварию не смогли, а просто перекрыли подачу тепла на стояк. А в ноябре, когда начался отопительный сезон, об этом вспомнили.

Но и в ноябре устранить аварию не вышло: прорыв случился между этажами, требовался доступ в одну из квартир. Однако ее владелица наотрез отказалась впускать слесарей, чтобы те выполнили сварочные работы в ее кухне. 

По словам жителей подъезда, женщина объясняет отказ тем, что у нее в квартире сделан ремонт. Мол, кто потом будет компенсировать убытки? Такой же вопрос задают и жители дома.

— У меня трехкомнатная квартира. Из четырех батарей теплые только две, в остальных двух комнатах у меня работают обогреватели. То есть я плачу за отопление больше, чем его получаю. Да еще и трачу дополнительно электричество на обогрев кухни и зала. Кто нам компенсирует эти расходы? — говорит Ольга Васильевна. — Теплосети отказываются пересчитывать нам плату, поскольку с их стороны все обязательства исполнены. Они рекомендуют предъявлять гражданский иск к соседке.

Переговоры с женщиной результата не дали. Управляющая компания «Комфорт» после неоднократных предписаний владелице квартиры 18 ноября подала на нее в суд. Но судебные тяжбы — дело небыстрое. Предварительное заседание состоялось лишь 12 декабря, а первое основное — только 25 декабря. 

Сколько времени потребуется на вынесение решения и вступление его в силу — вопрос открытый. Как и возможность возобновления отопления по этому стояку при наступлении минусовых температур.

 

А как бы вы решали такую проблему? 

Сюжет: Соседские войны
Администрация Ефремова не может выселить асоциального жильца из муниципальной квартиры
Дежурная часть
Администрация Ефремова не может выселить асоциального жильца из муниципальной квартиры
15 февраля 2024, в 11:53, 25 3242 1
«Разводит костер в квартире и водит бомжей»: жительница Ефремова десятилетиями страдает от асоциального соседа
Дежурная часть
«Разводит костер в квартире и водит бомжей»: жительница Ефремова десятилетиями страдает от асоциального соседа
10 января 2024, в 18:10, 39 4337 0
Кляузы и жалобы превратили жизнь тульской деревни в ад
Жизнь Тулы и области
Кляузы и жалобы превратили жизнь тульской деревни в ад
12 февраля 2020, в 11:34, 155 34273 14
В Тульской области 33 свиньи терроризируют деревенских жителей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 33 свиньи терроризируют деревенских жителей
16 мая 2019, в 12:24, 194 32018 18
MySlo.ru
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 14:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
отоплениесоседские войны
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Рецидивистка из Донского украла ювелирные украшения у пенсионерки
Рецидивистка из Донского украла ювелирные украшения у пенсионерки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.