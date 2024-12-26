«Не пущу!»: несколько квартир в доме на ул. Новомосковской сидят без отопления из-за соседки

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Ситуация длится уже не первый месяц, ее итог определится в суде.

Отопление в подъезде № 6 дома № 25 по ул. Новомосковской в Туле частично пропало еще в марте. Жители тогда не успели понять, в чем проблема, а тут уже и теплый апрель. До осени всё забылось, но не разрешилось.

С началом отопительного сезона в трехкомнатных квартирах одного из подъездов по всему стояку тепло пришло не во все комнаты. Ольга Васильевна, жительница дома, рассказывает:

— У меня нет отопления в кухне и зале. И так во всем подъезде по нашему стояку. Оказалось, еще весной отопление нам отключили из-за прорыва между этажами. Тогда устранить аварию не смогли, а просто перекрыли подачу тепла на стояк. А в ноябре, когда начался отопительный сезон, об этом вспомнили.

Но и в ноябре устранить аварию не вышло: прорыв случился между этажами, требовался доступ в одну из квартир. Однако ее владелица наотрез отказалась впускать слесарей, чтобы те выполнили сварочные работы в ее кухне.

По словам жителей подъезда, женщина объясняет отказ тем, что у нее в квартире сделан ремонт. Мол, кто потом будет компенсировать убытки? Такой же вопрос задают и жители дома.

— У меня трехкомнатная квартира. Из четырех батарей теплые только две, в остальных двух комнатах у меня работают обогреватели. То есть я плачу за отопление больше, чем его получаю. Да еще и трачу дополнительно электричество на обогрев кухни и зала. Кто нам компенсирует эти расходы? — говорит Ольга Васильевна. — Теплосети отказываются пересчитывать нам плату, поскольку с их стороны все обязательства исполнены. Они рекомендуют предъявлять гражданский иск к соседке.

Переговоры с женщиной результата не дали. Управляющая компания «Комфорт» после неоднократных предписаний владелице квартиры 18 ноября подала на нее в суд. Но судебные тяжбы — дело небыстрое. Предварительное заседание состоялось лишь 12 декабря, а первое основное — только 25 декабря.

Сколько времени потребуется на вынесение решения и вступление его в силу — вопрос открытый. Как и возможность возобновления отопления по этому стояку при наступлении минусовых температур.

А как бы вы решали такую проблему?