Администрация Ефремова не может выселить асоциального жильца из муниципальной квартиры

Ефремовская межрайонная прокуратура провела проверку по публикации Myslo: «Разводит костер в квартире и водит бомжей»: жительница Ефремова десятилетиями страдает от асоциального соседа».

Установлено, что мужчина, проживающий в муниципальной квартире, ведет асоциальный образ жизни, не оплачивает коммунальные услуги. Кроме того, на него поступали многочисленные жалобы в администрацию муниципального образования и в МОМВД России «Ефремовский». Там его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение покоя граждан.

— При этом администрация как собственник муниципальной квартиры не предприняла полный комплекс мер, направленный на выселение жильца из квартиры, — пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.

Выступая в защиту прав жильцов многоквартирного дома, надзорный орган внес главе администрации представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Как стало известно Myslo из собственных источников, сейчас в администрации муниципального округа собирают документы, чтобы обратиться в суд с очередным иском о выселении мужчины.