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Администрация Ефремова не может выселить асоциального жильца из муниципальной квартиры

Администрация Ефремова не может выселить асоциального жильца из муниципальной квартиры

Прокуратура внесла представление главе администрации МО Ефремов Сергею Балтабаеву.

Ефремовская межрайонная прокуратура провела проверку по публикации Myslo: «Разводит костер в квартире и водит бомжей»: жительница Ефремова десятилетиями страдает от асоциального соседа». 

Установлено, что мужчина, проживающий в муниципальной квартире, ведет асоциальный образ жизни, не оплачивает коммунальные услуги. Кроме того, на него поступали многочисленные жалобы в администрацию муниципального образования и в МОМВД России «Ефремовский». Там его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение покоя граждан.

— При этом администрация как собственник муниципальной квартиры не предприняла полный комплекс мер, направленный на выселение жильца из квартиры, — пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.

Выступая в защиту прав жильцов многоквартирного дома, надзорный орган внес главе администрации представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Как стало известно Myslo из собственных источников, сейчас в администрации муниципального округа собирают документы, чтобы обратиться в суд с очередным иском о выселении мужчины. 

Сюжет: Соседские войны
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