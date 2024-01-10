«Разводит костер в квартире и водит бомжей»: жительница Ефремова десятилетиями страдает от асоциального соседа

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И никто не может найти на него управу.

Уже не один десяток лет пенсионерка Татьяна Алексеевна Зобнина терпит соседа снизу — Сергея. История разворачивается в «хрущевке» по улице Комсомольской в городе Ефремове.

Сергей постоянно собирается в квартире с асоциальными друзьями. При этом официально в ней он не прописан: жилье находится в муниципальной собственности. При всех полномочиях администрация города не выселяет его. Женщина десятилетиями пишет обращения в прокуратуру, даже пыталась судиться. Безрезультатно.

Была нормальная семья

Татьяна Зобнина живет в этой квартире с 80-х годов. Ее семье, как и соседу снизу, она досталась по распределению.

Татьяна Зобнина

— Бабушка Сергея работала швеей и получила от фабрики квартиру. Мы особо не следили за их судьбой, потому что в начале 90-х уехали в Монголию — мужа туда командировали. Когда вернулись, увидели, как благополучная семья снизу распалась. Бабушка умерла, мать Сергея запила, — рассказала пенсионерка.

Квартира Сергея

Сергей в такой обстановке, по словам Татьяны Зобниной, вслед за матерью приобщился к асоциальному образу жизни. Успел несколько раз отсидеть, после возвращения запивал вместе с матерью. Когда женщина скончалась, он остался в квартире один.

— Когда я была помоложе, жаловалась, полицию постоянно вызывала. Бывший директор нашей УК поднял вопрос: а, собственно, на каком основании Сергей здесь проживает? Квартира, оказывается, до сих пор в муниципальной собственности — ее в 90-х не приватизировали.

Разводит костер, чтобы согреть еду

В квартире на газовой трубе стоит заглушка. Сергей не платит за свет и газ. По словам Татьяны Алексеевны, он греет еду на костре, который разводит прямо на полу в квартире.

— От него в мою квартиру постоянно попадают странные запахи. Все это продолжается годами. Испарения вместе с дымом от костра поднимаются в мою комнату. У меня даже зимой балкон открыт, чтобы все это выветривалось.

Но Татьяна Алексеевна отмечает: самое страшное не столько это, сколько собутыльники Сергея, которых мужчина приводит в гости.

— Он сделал копии ключей от домофона и раздал их своим друзьям. Сегодня (разговор был в начале декабря. — Прим. авт.) пришли два бомжа к нему. Иногда они спьяну путают двери и стучатся ко мне. Кричат: «Виноград, выходи!» Это кличка его.

Страшно! Боюсь за детей и внуков. Недавно ко мне приходила Света, сожительница Сережи. Сказала, что хочет помириться, угостить пирогами. Я спустилась к ним в квартиру. А они закрыли дверь и начали требовать деньги. Еле вырвалась. Меня защитить-то фактически некому…

Дети пенсионерки живут в Москве. Именно сын Татьяны Алексеевны и обратился в редакцию Myslo. По его словам, он неоднократно пытался уговорить мать переехать, но она отказывалась.

Другая сторона

Myslo приехал в Ефремов, чтобы поговорить с соседом пенсионерки — так ли там все страшно? Мужчина запросто впустил нас к себе. По его словам, все соседи ополчились против него и просто так хотят выселить.

В его квартире действительно нет ничего, кроме туалета, ванной, матраса со сломанным креслом и пепельницей, переполненной окурками.

Как рассказал мужчина, он подрабатывает грузчиком на рынке, жить ему, кроме как здесь, негде.

В квартире стойкий неприятный запах. По словам Сергея, источник вони — отрава для насекомых.

Сергей признался: пил водку и вино каждый день, сейчас пореже.

Уходя, заметили на полу квитанции. Долг по коммунальным платежам составляет более 120 тыс. рублей. И оплачивать их, видимо, Сергей не собирается.

Что говорят в администрации?

Ефремовские власти с 2014 года пытались выселить Сергея — подавали в суд на расторжение договора соцнайма. У Сергея был несовершеннолетний сын, на котором всё и держалось, — суд отказывал в выселении. В начале 2023 года, когда парню было уже 20 лет, суд постановил оставить квартиру ему, но навести в ней порядок. После армии сын Сергея было занялся ремонтом, однако весной трагически погиб. Вопрос с жильем снова повис в воздухе.

По заявлениям проверку проводила и прокуратура. Надзорный орган подтвердил: жилье довели до неудовлетворительного состояния, в квартире разводили огонь, неоднократно происходили пожары. Прокуратура внесла представление главе района, чтобы тот принял меры по выселению асоциального соседа (документ о результатах прокурорской проверки есть в редакции).

Балкон в квартире Сергея

В ответе Myslo от администрации МО г. Ефремов сказано, что Ефремовский муниципальный суд Тульской области от 1 июля 2022 года отказал в удовлетворении иска администрации о выселении Сергея, поскольку не нашел подтверждения фактов противоправного поведения.

Сейчас администрация намеревается в очередной раз подавать в суд по новым основаниям: муниципалитет хочет предъявить факты привлечения мужчины к административной ответственности по жалобам соседей.

Myslo обратился с запросом в УМВД России по Тульской области. Выяснилось, что на Сергея несколько раз составляли административные протоколы по нарушению ПДД и нахождению в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

— Также с января по апрель 2022 rода поступило четыре жалобы на вышеуказанного гражданина, по которым были приняты процессуальные решения. Указанный адрес находится на контроле, — отметили в пресс-службе регионального главка МВД.