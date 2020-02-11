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В Туле управляющим компаниям поручили дезинфицировать подъезды жилых домов
Фото domofon-ks.dp.ua.

В Туле управляющим компаниям поручили дезинфицировать подъезды жилых домов

Соответствующие письма уже разосланы во все коммунальные организации города.

В администрации Тулы прошло совещание с представителями управляющих компаний, Государственной жилищной инспекции Тульской области, ресурсоснабжающих организаций.

Начальник региональной ГЖИ Леонид Ивченко сообщил, что всем коммунальным организациям были высланы информационные письма с рекомендацией провести дезинфекцию жилых подъездов в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Сотрудникам УК поручили обрабатывать дезинфицирующим растворами лестничные перила, дверные ручки, кнопки лифтов.

Напомним, в Тульской области зафиксировано превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ.

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