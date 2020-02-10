В Тульской области превышен порог по гриппу и ОРВИ

О статистике рассказали в Роспотребнадзоре.

С 3 по 9 февраля 20 20 года в Тульской области области зарегистрировано 8564 случая заболевания гриппом и ОРВИ, что выше эпидемического порога на 4,5% и выше заболеваемости предыдущей недели на 20,5%.

Порог превышен среди детей 3-6 лет на 2,8%, среди школьников и детей 0-2 лет заболеваемость не превышает эпидемического порога.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии.

В области организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Введен ежедневный мониторинг заболеваемости, по результатам которого, при необходимости, будут приняты дополнительные меры. В медицинских организациях области усилен дезинфекционный режим, ограничено посещение пациентов. В организациях торговли и обслуживания населения, на социальных объектах и на транспорте увеличена кратность уборок с использованием дезинфицирующих средств.

В учреждениях образования проводятся «утренние фильтры», увеличена кратность влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, проводится обеззараживание воздуха.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области продолжается мониторинг за приостановлением учебного процесса в образовательных учреждениях по причине заболеваемости ОРВИ.

На прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе, частично в 48 классах 20 школ и пяти группах пяти дошкольных образовательных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.