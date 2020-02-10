В Тульской области превышен порог по гриппу и ОРВИ
О статистике рассказали в Роспотребнадзоре.
С 3 по 9 февраля 20
Порог превышен среди детей 3-6 лет на 2,8%, среди школьников и детей 0-2 лет заболеваемость не превышает эпидемического порога.
По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии.
В области организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Введен ежедневный мониторинг заболеваемости, по результатам которого, при необходимости, будут приняты дополнительные меры. В медицинских организациях области усилен дезинфекционный режим, ограничено посещение пациентов. В организациях торговли и обслуживания населения, на социальных объектах и на транспорте увеличена кратность уборок с использованием дезинфицирующих средств.
В учреждениях образования проводятся «утренние фильтры», увеличена кратность влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, проводится обеззараживание воздуха.
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области продолжается мониторинг за приостановлением учебного процесса в образовательных учреждениях по причине заболеваемости ОРВИ.
На прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе, частично в 48 классах 20 школ и пяти группах пяти дошкольных образовательных учреждений.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.