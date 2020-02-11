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В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ветра и снегопада
Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ветра и снегопада

Об этом жителей предупреждает МЧС.

11 февраля с 9.00 до 24.00 на территории Тульской области ожидается ветер западного направления 12-17 м/с, снег, метель, на дорогах гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).
 

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

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