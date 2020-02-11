ГИБДД предупредила туляков об ухудшении погодных условий

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В Госавтоинспекции напоминают, что во время и после снегопада важно избегать резких маневров и торможения, с максимальной осторожностью следовать по дорогам вне населенных пунктов и в местах возможного появления пешеходов.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают в должной мере необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.



Водителей призывают соблюдать скоростной режим. Согласно п. 10.1. ПДД РФ, «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».

Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех.



Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.



Кроме того экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.