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Погода в Туле 11 февраля: снег с дождём и порывистый ветер

Погода в Туле 11 февраля: снег с дождём и порывистый ветер

Синоптики обещают облачность и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно. На дорогах ожидается гололедица.

Возможны осадки – мокрый снег с дождём (до 6 мм за сутки), местами гололед. Ветер южной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от –1 до -6, днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +5
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