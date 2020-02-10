Погода в Туле 11 февраля: снег с дождём и порывистый ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно. На дорогах ожидается гололедица.

Возможны осадки – мокрый снег с дождём (до 6 мм за сутки), местами гололед. Ветер южной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от –1 до -6, днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.