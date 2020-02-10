Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: в Новомедвенском снова отключили воду

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В Новомедвенском из-за коммунальной аварии снова отключили воду. По данным пресс-службы городской администрации, течь в грунте выявили 10 февраля. С 10.35 и до окончания работ водоснабжения в указанном населенном пункте не будет.

«Ремонтные работы производит подрядная организация. Жителей в течение всего времени восстановительных работ обеспечивают питьевой водой по адресу: Новомедвенский, ул. Ступинская, 9», — гласит пресс-релиз.