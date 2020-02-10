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Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: в Новомедвенском снова отключили воду
Фото из архива публикаций Myslo.

Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: в Новомедвенском снова отключили воду

Причиной, по данным администрации, стала течь в грунте.

В Новомедвенском из-за коммунальной аварии снова отключили воду. По данным пресс-службы городской администрации, течь в грунте выявили 10 февраля. С 10.35 и до окончания работ водоснабжения в указанном населенном пункте не будет.
 
«Ремонтные работы производит подрядная организация. Жителей в течение всего времени восстановительных работ обеспечивают питьевой водой по адресу: Новомедвенский, ул. Ступинская, 9», — гласит пресс-релиз.
 
Напомним, 5 января на улице Туполева в этом же совхозе произошел порыв трубы диаметром 100 мм. В результате аварии около 70 частных домовладений остались без воды.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:30 +2
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