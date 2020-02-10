Фото из архива публикаций Myslo.
Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: в Новомедвенском снова отключили воду
Причиной, по данным администрации, стала течь в грунте.
В Новомедвенском из-за коммунальной аварии снова отключили воду. По данным пресс-службы городской администрации, течь в грунте выявили 10 февраля. С 10.35 и до окончания работ водоснабжения в указанном населенном пункте не будет.
«Ремонтные работы производит подрядная организация. Жителей в течение всего времени восстановительных работ обеспечивают питьевой водой по адресу: Новомедвенский, ул. Ступинская, 9», — гласит пресс-релиз.
Напомним, 5 января на улице Туполева в этом же совхозе произошел порыв трубы диаметром 100 мм. В результате аварии около 70 частных домовладений остались без воды.
Другие статьи по темам
Место