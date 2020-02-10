Туляк пострадал во время несчастного случая со снегоходом

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Как стало известно Myslo, накануне в новомосковскую больницу госпитализировали впавшего в кому 24-летнего туляка. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом бедра и другие повреждения.

На данный момент известно, что пострадавший получил травмы неподалеку от деревни Моховое Куркинского района. Это произошло во время погрузки его снегохода в кузов грузовика.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.