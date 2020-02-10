Изображение TREKANDCO с сайта Pixabay.
Туляк пострадал во время несчастного случая со снегоходом
Молодого человека госпитализировали с тяжелыми травмами.
Как стало известно Myslo, накануне в новомосковскую больницу госпитализировали впавшего в кому 24-летнего туляка. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом бедра и другие повреждения.
На данный момент известно, что пострадавший получил травмы неподалеку от деревни Моховое Куркинского района. Это произошло во время погрузки его снегохода в кузов грузовика.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
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