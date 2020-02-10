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Нас посчитали: Сколько в Тульской области избирателей?

Нас посчитали: Сколько в Тульской области избирателей?

Данные предоставлены избирательной комиссией Тульской области.

По состоянию на 1 января 2020 года в Тульской области насчитывается 1 миллион 180 тысяч 213 избирателей – граждан Российской Федерации, обладающих избирательным правом, правом участия в голосовании на выборах депутатов и выборных должностных лиц.

Наибольшее число избирателей в Пролетарском районе Тулы (117 857 избирателей), городе Новомосковске (113 120) и Щекинском районе (79 123).

Полная информация о численности избирателей Тульской области размещена в соответствующем разделе сайта избирательной комиссии Тульской области.

 

Сколько всего в нашем регионе жителей и другие статистические данные о нашей области смотрите в инфографике Myslo.

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