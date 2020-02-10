В Щекинском районе задержан подозреваемый в поножовщине

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина объявлен в розыск.

Недавно в Щекинском районе произошел конфликт между двумя представителями цыганского этноса, в результате которого один из них получил ножевое ранение.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 50-летнего подозреваемого, а затем выяснили, что он объявлен в розыск. Злоумышленник скрывался от органов правосудия.

«Мужчина арестован. Об обнаружении злоумышленника уведомлен инициатор розыска. Полицией в Щекинском районе проводятся дальнейшие мероприятия по деталей случившегося», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Известно, что мужчина скрывался от отбытия наказания по приговору суда.