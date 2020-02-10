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В Щекинском районе задержан подозреваемый в поножовщине

В Щекинском районе задержан подозреваемый в поножовщине

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина объявлен в розыск.

Недавно в Щекинском районе произошел конфликт между двумя представителями цыганского этноса, в результате которого один из них получил ножевое ранение.
 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 50-летнего подозреваемого, а затем выяснили, что он объявлен в розыск. Злоумышленник скрывался от органов правосудия.
 
«Мужчина арестован. Об обнаружении злоумышленника уведомлен инициатор розыска. Полицией в Щекинском районе проводятся дальнейшие мероприятия по деталей случившегося», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Известно, что мужчина скрывался от отбытия наказания по приговору суда.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:22 +2
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