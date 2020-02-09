В Киреевске в расселенном бараке сгорел мужчина

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сообщение о пожаре в бараке на ул. Горняков поступило в Единую службу спасения-112 в 02:27. На борьбу с огнем были направлены четыре пожарных расчета.

После ликвидации открытого горения в пустующем бараке было обнаружено тело мужчины. Из-за огня сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри. Причина пожара устанавливается, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

Стоит отметить, что этот барак не единственный в Киреевске, который ожидает уже несколько лет сноса после переселения из него людей. Переселяли их в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Тульской области на 2014-2017 годы». Под ее действие тогда попали 67 аварийных дома, на снос которых у администрации района нет денег.

«Для сноса разработана сметная документация. Для выполнения сноса всех расселенных аварийных домов в муниципальном образовании Киреевский район, по непроверенным в ГУП ТО «РХЦЦС» сметам необходимо 206 613 931 рублей, из них Киреевск должен потратить 57 976 997 рублей.

В настоящее время администрация муниципального образования Киреевский район не имеет возможности выполнить мероприятия по сносу всех расселенных домов, ввиду отсутствия требуемых на эти цели лимитов бюджетных обязательств», – сообщили жителям в группе ВКонтакте представитель администрации.

Аналогичная проблема наблюдается и в городе Липки Киреевского района. Подробнее об этом читайте здесь.