В Тульской области мошенники «разводят» предпринимателей от имени Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует о фактах мошенничества. Неизвестные лица от имени руководителя Роспотребнадзора звонили тульским предпринимателям с телефона 8(967)307-58-63 сообщали о якобы предстоящей проверке и для положительного исхода предлагали предпринимателям перевести деньги через «Сбербанк-Онлайн» на номера мобильных телефонов 8(967)307-68-39 и 8(967)307-49-26.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области предупреждает: должностные лица ведомства проводят проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела и при предъявлении служебного удостоверения. Специалисты призывают не идти на поводу у мошенников!

При выявлении подобных фактов следует обращаться в Роспотребнадзор по телефону: 37-70-03, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области по телефону: 24-53-87 и в органы внутренних дел.