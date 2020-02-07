Нападение на водителя скорой помощи в Туле: следователи проводят проверку

Фото из архива MySlo

После изучения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая оценка случившемуся.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области проводят проверку по факту нападения на водителя скорой помощи, совершенного владельцем внедорожника Toyota Land Cruiser. Напомним, инцидент произошёл в пятницу, 7 февраля, возле дома № 6 по ул. Колетвинова.

Следственными органами СУ СК России по Тульской области незамедлительно организована проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка указанным событиям.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.