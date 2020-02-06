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Где в Туле отключат свет 7 февраля

Где в Туле отключат свет 7 февраля

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Гоголевская, 65,
  • ул. Бундурина, 29, 31, 39,
  • ул. Ф. Энгельса, 40,
  • ул. Свободы, 38, 38-а,
  • ул. Оружейная, 1-б, 1-в, 1-е, 1-з, 2-г,
  • ул. Ф. Энгельса, 159,
  • ул. М. Смирнова, 90-122 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Кольцова, 1-3, 19,
  • ул. Немцова, 10,
  • ул. Шухова, 12, 14-а, 10-б, 12, 14,
  • ул. Кирова, 143, 145, 149, 151, 147, 180,
  • Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15,
  • п. Восточный, 1-65,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 12,
  • ул. М. Горького, 6, 8, 8-а.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:54 +2
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