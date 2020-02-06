Где в Туле отключат свет 7 февраля
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Гоголевская, 65,
- ул. Бундурина, 29, 31, 39,
- ул. Ф. Энгельса, 40,
- ул. Свободы, 38, 38-а,
- ул. Оружейная, 1-б, 1-в, 1-е, 1-з, 2-г,
- ул. Ф. Энгельса, 159,
- ул. М. Смирнова, 90-122 (чётн.),
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Кольцова, 1-3, 19,
- ул. Немцова, 10,
- ул. Шухова, 12, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Кирова, 143, 145, 149, 151, 147, 180,
- Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15,
- п. Восточный, 1-65,
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 12,
- ул. М. Горького, 6, 8, 8-а.
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