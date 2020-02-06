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Какие дороги отремонтируют в Туле в 2020 году
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Какие дороги отремонтируют в Туле в 2020 году

В годовой план вошли 9 объектов. На ремонт выделено более 500 млн рублей.

В прошлом году в Туле по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  отремонтировали 17 участков дорог общей площадью порядка 290 тысяч квадратных метров. Также были отремонтированы тротуары – свыше 61 квадратных метров. 

По словам главы администрации города Дмитрия Миляева, на текущий год в Туле запланирован очередной масштабный ремонт дорог. В областной столице продолжат работы на ул. Максима Горького на участке от Заварной до Октябрьской. 

Там будет восстановлено покрытие проезжей части с установкой бортовых камней, смотровых колодцев, отремонтировано межрельсовое пространство, оборудованы съезды на прилегающие улицы. Также дорожники приведут в порядок тротуары и  остановочные площадки.

Всего в Туле в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют девять объектов улично-дорожной сети. В план включены следующие улицы:

  • ул. М. Горького,
  • ул. Кауля,
  • ул. Болдина,
  • ул. Станиславского,
  • ул. Первомайская, 
  • Городской переулок,
  • ул. М. Жукова,
  • ул. Демонстрации,
  • ул. Ф. Энгельса.

На ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской) будет заменена рельсо-шпальная решётка. На ремонт дорог из федерального и муниципального бюджетов выделено 540 млн рублей. Все контракты были заключены в ноябре прошлого года, графики работ составлены.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +4
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