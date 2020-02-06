В Тульской области пропал 25-летний молодой человек
Константин Черняев ушёл из дома 2 февраля и не вернулся.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 25-летнего Константина Черняева, который 2 февраля ушёл из дома в Черни и не вернулся.
Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы чёрные. Одежда: чёрная куртка, чёрные спортивные штаны, коричневые высокие кроссовки.
Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.
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