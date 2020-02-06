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В Тульской области пропал 25-летний молодой человек

В Тульской области пропал 25-летний молодой человек

Константин Черняев ушёл из дома 2 февраля и не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 25-летнего Константина Черняева, который 2 февраля ушёл из дома в Черни и не вернулся.

Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы чёрные. Одежда: чёрная куртка, чёрные спортивные штаны, коричневые высокие кроссовки.

Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:29 0
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Тульская область

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