В Тульской области создадут научно-образовательный центр

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Задачей станут развитие кооперации между наукой и бизнесом, продвижение перспективных проектов на российский и мировой рынок.

5 февраля министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов провел пресс-конференцию.

Министр отметил, что Тульская область — один из динамично развивающихся индустриальных регионов России с высокой степенью диверсификации промышленности.

По итогам 2019 года индекс промышленного производства в регионе составил 106,7% (в целом по Российской Федерации — 102,4%).

«В течение последних лет Тульская область входит в пятерку регионов ЦФО с опережающей динамикой развития промышленности. Ведущими отраслями, оказывающими существенное влияние на макроэкономические показатели, являются машиностроение, химия и металлургия», — подчеркнул Андрей Платов.

По словам министра, устойчивый рост промышленного производства обеспечили крупные инвестиционные проекты.

До 2023 года в регионе планируется реализация инвестиционных проектов в сфере промышленного производства на общую сумму свыше 80 млрд рублей. Это позволит создать почти 4000 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Один из важнейших инструментов поддержки предприятий — Фонд развития промышленности Тульской области. Объем одобренного финансирования по заявкам тульских предприятий в 2019 году составил около 717 млн рублей.

Министерство выступает ответственным исполнителем наупроектов «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости» и соисполнителем по направлению «Международная кооперация и экспорт».

Для выполнения задач нацпроекта «Наука» разработан региональный проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок». Для поддержки молодых ученых и исследователей учрежден целый ряд премий и грантов. По инициативе Алексея Дюмина в 2018 году создана научно-производственная рота в Туле, а в прошлом году сформирована тульская научная рота на базе военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе.

В 2020 году одним из главных направлений работы министерства станет формирование концепции и программы развития научно-образовательного центра в Тульской области, создать который поручил губернатор в своем ежегодном Послании. Задачей центра станут развитие кооперации между наукой и бизнесом, продвижение перспективных проектов на российский и мировой рынок.

Среди ключевых направлений деятельности центра:

новые материалы;

цифровое проектирование и моделирование в производстве;

гражданское машиностроение;

технологии для качества среды и здоровья человека.

В качестве партнеров проекта планируется привлекать госкорпорации, профильные научные и проектные институты, инновационные предприятия.

Проект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в Тульской области с 2017 года. В нем участвует уже 47 предприятий региона.

В планах регионального проекта на 2020 год:

увеличение числа участников как минимум до 61 предприятия;

увеличение числа предприятий, реализующих проекты под управлением регионального центра компетенций (РЦК), до 28;

вовлечение в проект не менее 15 предприятий;

обучение не менее 312 сотрудников рабочих групп под управлением РЦК;

обучение не менее 140 сотрудников рабочих групп проекта.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» министерство реализовывает региональный проект «Промышленный экспорт». По итогам 11 месяцев 2019 года объем конкурентоспособной промышленной продукции составил 1,59 млрд долларов США. Министерство предоставляет региональным промышленным предприятиям комплекс мер поддержки для стимулирования объемов экспорта продукции.

В ходе совещания министр также рассказал о ситуациях на алексинском заводе «Тяжпромарматура» и тульском «Штампе». Ранее сообщалось о массовом сокращении на обоих предприятиях.

По словам Андрея Платова, «Штамп» сейчас перешел в управление холдинга «Технодинамика». Ситуацию, которая сложилась на предприятии, руководство спрогнозировало заранее, а коллектив — уведомлен о рисках. Сейчас принимаются меры по улучшению дел на заводе.

Руководство «Тяжпромарматуры» планировало сократить в феврале 300 работников. Но, как отметил Платов, в настоящий момент об этом не идет речь. Тяжелая ситуация на заводе обусловлена малочисленными заказами.