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Какие дома Тулы будут обесточены 6 февраля

Какие дома Тулы будут обесточены 6 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов без света останутся дома по следующим адресам:

  • ул. Гоголевская, 65,
  • ул. Бундурина, 29, 31, 39,
  • ул. Ф. Энгельса, 40,
  • ул. Свободы, 38,
  • Скуратовский мкрн, 7, 8, 3, 9,
  • п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20,
  • Центральный пр-д, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • Парковый пр-д, 1-15, 24,
  • Красноглазьевский пр-д, 4, 6, 8, 18, 7, 13, 10-а, 14, 12-а,
  • Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
  • ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
  • ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-26 (чётн.), 25, 27,
  • пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
  • ул. Громова, 40,
  • пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4,
  • ул. 2-я Волоховская, 1-19,
  • 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а, 2-б,
  • ул. Овражная, 2-12 (чётн.),
  • ул. 2-я Овражная,
  • 5-я Криволученская, 2-20 (чётн.),
  • 3-я Криволученская, 6, 10, 18-28 (чётн.), 7-33 (нечётн.),
  • 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 62,
  • п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 8,
  • ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8,
  • п. Косая Гора: ул. Октябрьская, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:58 +3
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