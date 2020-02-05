В Новомосковске замдиректора колледжа осудили за мошенничество и взяточничество

Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Суд учёл это и приговорил её к штрафу в 700 тысяч рублей.

Прокуратурой Новомосковска поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении заместителя директора Новомосковского технологического колледжа. Женщина обвинялась в мошенничестве и получении двух взяток.

В 2017 году злоумышленница фиктивно трудоустроила своего сына на должность преподавателя и вместо него получала зарплату и другие выплаты – около 100 тысяч рублей.

С 18 по 29 июня 2018 года через посредника женщина получила 12 тысяч рублей за проставление положительных оценок одному из студентов. В декабре 2018 года за аналогичную «услугу» она получила 20 тысяч рублей.

До начала судебного разбирательства женщина полностью возместила причиненный ущерб. Суд признал её виновной и назначил штраф в 700 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.