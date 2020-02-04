Год здоровья в Тульской области: медосмотры, онлайн консультации и забеги от инфаркта

3 февраля на совещании у губернатора Алексея Дюмина обсуждали итоги работы в сфере здравоохранения в 2019 году и планы на 2020-й, объявленный в регионе Годом здоровья.



По словам министра здравоохранения Алексея Эрка, в 2019 году общая смертность населения Тульской области снизилась на 3,1% по сравнению с 2018 годом - это 655 сохраненных жизней.

Увы, положительной динамики нет в показателях смертности туляков трудоспособного возраста, особенно мужчин. А причина, по мнению министра, - в невнимании к своему здоровью и вредных привычках.

Именно поэтому на 2020 год, объявленный губернатором Годом здоровья, запланирована большая разъяснительная и профилактическая работа.

- Важно привлечь внимание людей к своему здоровью, профилактике заболеваний, необходимости вовремя обращаться к врачу, - считает Алексей Эрк.

В 2019 году диспансеризацию и профосмотры прошли 609 тысяч туляков. Для удобства граждан диспансеризацию можно пройти с 8.00 до 20.00, в том числе и по субботним дням до 15.00. Работает предварительная электронная запись через портал госуслуг.

В этом году страховые компании будут сообщать тулякам по смс о необходимости пройти диспансеризацию. На информационном ресурсе «Здоровье 71» медики будут давать советы по ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний, а в поликлиниках проводить профосмотры и первый этап диспансеризации за 1 день.

- В 2019 году было проведено более 5 тысяч выездов, осмотрено более 110 тысяч человек, патологии выявлено у 33% осмотренных. Поэтому в течение всего Года здоровья планируется проведение масштабной акции «Поезд здоровья» с использованием всех видов передвижных комплексов, - пояснил министр здравоохранения.

Для выездных осмотров в 2019 году минздрав региона купил 4 передвижных комплекса для районных больниц: маммограф+флюорограф для ясногорской ЦРБ и флюорографы для веневской, ефремовской и алексинской ЦРБ.

На территории области впервые организована доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в поликлиники для прохождения диспансеризации.

- Мы выполнили 372 выезда, медики осмотрели 3073 человека, у 45 выявили злокачественные новообразования. 543 гражданам впервые поставлен диагноз сахарный диабет. Эти цифры еще раз подтверждают необходимость диспансеризации и регулярных медосмотров, - подчеркнул Алексей Эрк.

В рамках акции «Здоровое сердце» запланированы обследования сотрудников тульских предприятий с применением кардиовизора – чтобы на ранних стадиях выявлять проблем сердечно-сосудистой системы.

Кстати, почти половина смертей жителей Тульской области связана с болезнями системы кровообращения. Но системная работа тульских кардиологов дала хороший результат: в 2019 году смертность от инфарктов снизилась на 18,4%, а от инсультов - на 21,7% по сравнению с 2018 годом. В двух региональных сосудистых центрах и трех первичных сосудистых отделениях в 2019 году сделано более 3000 операций стентирования.

Алексей Дюмин напомнил, что в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний большую роль играет физкультура. Поэтому на 2020 год в регионе запланированы массовые спортивные и физкультурные акции, в том числе с привлечением молодежи. Как говорится, убежим от инфаркта.

А еще губернатор подчеркнул, что крупным промышленным, химическим, металлургическим предприятиям региона необходимо активизировать работу по формированию и поощрению здорового образа жизни у сотрудников.

С целью сохранения мужского и женского здоровья будут проводиться скрининговые исследования туляков. По словам Алексея Эрка, в регионе одним из самых востребованных видов высокотехнологичной медицинской помощи является ЭКО.

- Еще 2 года назад на ЭКО туляки ездили в Москву и Питер. Теперь его делают в Туле по полису ОМС. В 2019 году после этой процедуры родилось 106 детей! – заявил министр здравоохранения.

А вообще высокотехнологичную медпомощь в Тульской области оказывают в медучреждениях по 18 профилям.



Обсудили на совещании и вопросы онкологической помощи. В 2019 году в Тульской области снизилась смертность от онкозаболеваний на 3,8% - врачи спасли 288 жизней.

Создана единая структура онкологической службы, которая позволила организовать маршрутизацию пациентов, применять единые стандарты обследования, увеличить количество используемых современных химиотерапевтических схем лечения.

Открыты три центра амбулаторной онкологический помощи. В 2019 году они были оснащены новым оборудованием на 86,5 млн. руб. В онкодиспансер был поставлен новый линейный ускоритель, сейчас идут пусконаладочные работы, его запустят в работу в марте. Сейчас радиологическая помощь оказывается в Туле и Новомосковске на действующих аппаратах.

В 2020 году для онколиспансера будет закуплен второй линейный ускоритель. А инвестор ведет подготовительную работу по открытию Центра ПЭТ/КТ на территории онкодиспансера. Это позволит жителям области проходить самые современные обследования по полису ОМС.

Для повышения доступности медпомощи и прежде всего ее первичного звена в 2019 году в Тульской области введено в эксплуатацию 22 ФАПа. До 15 февраля все они начнут прием пациентов.

Сейчас в области функционирует 368 ФАПов. Проанализировано состояние сети ФАПов, определены первоочередные 100 для ремонта или строительства новых.

- Несмотря на то, что регион выполнил требования Минздрава РФ по строительству ФАПов в соответствии с данными геоинформационного портала, мы приняли решение о строительстве дополнительных ФАПов - чтобы сделать первичную медицинскую помощь для жителей более доступной, — сказал губернатор.

Обновлен автопарк медучреждений: в 2019 году 12 машин для скорой помощи закуплено за счет регионального бюджета, 39 машин область получила из федерального центра, а спонсоры и социальные партнеры купили еще 20 автомобилей для фельдшеров и 5 автомобилей для Центра медицины катастроф. На это цели в бюджете 2020 года предусмотрено еще 105,0 млн. руб.

В 2019 году проводились мероприятия по повышению комфортности в 7 поликлиниках, в 5 из них за счет внебюджетных источников. В 2020 году запланирован ремонт в детских поликлиниках и стационарах на 240 млн.руб. В 23 поликлиниках будут внедрены бережливые технологии.

Введены в эксплуатацию 2 корпуса детской областной больницы. Идет строительство перинатального центра.

В Тульской области реализуется программа по привлечению медицинских кадров. В 2019 году принято на работу 186 молодых специалистов.

За 2019 год по программе «Земский доктор» привлечено для работы на селе 30 врачей и 5 фельдшеров. Выплаты по 650 тыс руб. получили 13 врачей, по 450 тыс руб получили 9 фельдшеров скорой помощи и по 350 тыс руб – 15 фельдшеров ФАПов.

Сформирован специализированный жилищный фонд для предоставления служебного жилья медработникам. В нем 36 квартир, из которых 25 квартир уже переданы медикам. Кстати, право получить служебную квартиру имеют не только врачи, но и фельдшеры, в том числе и фельдшеры скорой помощи.

Восемь квартир куплены в Ефремове и ждут своих жильцов. 3 квартиры в Новомосковске находятся в стадии ремонта. В марте после окончания ремонта они будут переданы врачам.

Тульская область получит безвозмездно 140 квартир от агентства ДОМ.РФ в региональную собственность. По инициативе губернатора 100 квартир из них получат тульские медики.

В региональном бюджете заложено 55 млн рублей на покупку в 2020 году 25 квартир для медиков районных больниц.







