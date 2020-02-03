В Туле стартовала кампания по зачислению детей в первые классы

За один день принято около 2500 заявлений от родителей будущих школьников.

Приемная кампания по зачислению в школы первоклассников во всей стране началась 1 февраля – только в этот день в Туле было принято 2446 заявлений: 2107 – через региональный портал государственных и муниципальных услуг и 339 – через МФЦ и ведомственную систему учреждений.

В новом учебном году в областной столице запланировано к открытию 217 первых классов, предусмотрено 5400 мест. В этом году впервые сядут за парты более 5000 детей в возрасте 6,5 лет. Более 80% учеников планируют учиться в школе по территориальному закреплению.

Детей, проживающих на закрепленной территории, зачисляют в школу в первую очередь. Недавно в России были приняты поправки в Семейный кодекс и закон «Об образовании» – теперь первоклашки смогут получить преимущество при зачислении в школу, где учатся их братья или сёстры.

Проще всего записать ребенка в первый класс на региональном портале госуслуг. Для подачи заявления нужно иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА, а после авторизации выбрать услугу «Запись в школу» и «Запись в 1-й класс будущего учебного года».