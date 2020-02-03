новости
новости
Регистрация
В Туле стартовала кампания по зачислению детей в первые классы

В Туле стартовала кампания по зачислению детей в первые классы

За один день принято около 2500 заявлений от родителей будущих школьников.

Приемная кампания по зачислению в школы первоклассников во всей стране началась 1 февраля  – только в этот день в Туле было принято 2446 заявлений: 2107 – через региональный портал государственных и муниципальных услуг и 339 – через МФЦ и ведомственную систему учреждений.

В новом учебном году в областной столице запланировано к открытию 217 первых классов, предусмотрено 5400 мест. В этом году впервые сядут за парты более 5000 детей в возрасте 6,5 лет. Более 80% учеников планируют учиться в школе по территориальному закреплению.

Детей,  проживающих на закрепленной территории, зачисляют в школу в первую очередь. Недавно в России были приняты поправки в Семейный кодекс и закон «Об образовании» – теперь первоклашки смогут получить преимущество при зачислении в школу, где учатся их братья или сёстры.

Проще всего записать ребенка в первый класс на региональном портале госуслуг. Для подачи заявления нужно иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА, а после авторизации выбрать услугу «Запись в школу» и «Запись в 1-й класс будущего учебного года».

В городском управлении образования работает тематическая горячая линия: 52-98-03, добавочный: 733.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:23 0
Другие статьи по темам
Событие
зачисление в первый классприём заявлений от родителей первоклассниковпервоклассникиадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Суворове начальница центра занятости «заработала» на соискателе
В Суворове начальница центра занятости «заработала» на соискателе
В Туле пройдет гала-концерт артистов итальянской оперы
В Туле пройдет гала-концерт артистов итальянской оперы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.