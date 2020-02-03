В Туле пройдет гала-концерт артистов итальянской оперы

Фото театра LA SCALA в Милане. Источник: www.teatroallascala.org

10 февраля в Городском концертном зале выступят солисты итальяского театра оперы LA SCALA. Начало в 18.30.

Театр известен всему миру как центр оперной культуры, пропитанный величием и роскошью. На сцене выступят его лучшие солисты:

Джованни Гуальярдо (баритон),

Массимилиано Пизапиа (тенор),

Марина Начкебия (сопрано).

Итальянские гости исполнят произведения из золотого фонда мировой классики, сольные партии и дуэты из опер. Музыкальную партию сыграет московский молодежный симфонический оркестр под руководством Валерия Вороны и главного дирижера Михаила Кирхгоффа.

Билеты на концерт звёзд оперного театра LA SCALA (0+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

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