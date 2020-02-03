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В Туле пройдет гала-концерт артистов итальянской оперы
Фото театра LA SCALA в Милане. Источник: www.teatroallascala.org

В Туле пройдет гала-концерт артистов итальянской оперы

10 февраля в Городском концертном зале выступят солисты итальяского театра оперы LA SCALA. Начало в 18.30.

Театр известен всему миру как центр оперной культуры, пропитанный величием и роскошью. На сцене выступят его лучшие солисты:

  • Джованни Гуальярдо (баритон),
  • Массимилиано Пизапиа (тенор),
  • Марина Начкебия (сопрано).

Итальянские гости исполнят произведения из золотого фонда мировой классики, сольные партии и дуэты из опер. Музыкальную партию сыграет московский молодежный симфонический оркестр под руководством Валерия Вороны и главного дирижера Михаила Кирхгоффа.

Билеты на концерт звёзд оперного театра LA SCALA (0+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

 

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