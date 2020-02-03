В Туле пройдет гала-концерт артистов итальянской оперы
10 февраля в Городском концертном зале выступят солисты итальяского театра оперы LA SCALA. Начало в 18.30.
Театр известен всему миру как центр оперной культуры, пропитанный величием и роскошью. На сцене выступят его лучшие солисты:
- Джованни Гуальярдо (баритон),
- Массимилиано Пизапиа (тенор),
- Марина Начкебия (сопрано).
Итальянские гости исполнят произведения из золотого фонда мировой классики, сольные партии и дуэты из опер. Музыкальную партию сыграет московский молодежный симфонический оркестр под руководством Валерия Вороны и главного дирижера Михаила Кирхгоффа.
Билеты на концерт звёзд оперного театра LA SCALA (0+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
- Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).
Пн.-сб.: 10.00−20.00,
Вс.: 10.00−19.00