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В Суворове начальница центра занятости «заработала» на соискателе

В Суворове начальница центра занятости «заработала» на соискателе

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Суворовского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере занятости населения. С 12 августа по 19 декабря прошлого года начальница районного Центра занятости населения, используя свое служебное положение, предоставляла в Центр недостоверные сведения о содействии в трудоустройстве безработному мужчине.

Оформив мнимому соискателю пособие по безработице, женщина похитила из бюджета учреждения более 34 тысяч рублей. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 0
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Тульская областьСуворов

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