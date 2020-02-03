В Суворове начальница центра занятости «заработала» на соискателе

Прокуратура Суворовского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере занятости населения. С 12 августа по 19 декабря прошлого года начальница районного Центра занятости населения, используя свое служебное положение, предоставляла в Центр недостоверные сведения о содействии в трудоустройстве безработному мужчине.

Оформив мнимому соискателю пособие по безработице, женщина похитила из бюджета учреждения более 34 тысяч рублей. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.