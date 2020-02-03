Киреевские коммунальщики задолжали налоговикам 1,5 млн рублей

Для исполнения решения суда приставам пришлось принудительно списать требуемую сумму со счета фирмы.

В отделе судебных приставов Киреевского района находилось исполнительное производство о взыскании с одной из управляющих компаний задолженности налогам на сумму более 1,5 млн рублей.

Руководство компании расплачиваться с государством не спешило – приставы запросили сведения о банковских счетах должника. Выяснилось, что на одном из них находится необходимая сумма.

Было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете, налоговая задолженность полностью взыскана, а исполнительное производство – окончено.