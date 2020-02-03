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Какие улицы Тулы останутся без электричества 4 февраля

Какие улицы Тулы останутся без электричества 4 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
  • пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
  • ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
  • п. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 21,
  • 10-й пр-д, 21,
  • ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33,
  • ул. 3-я Криволученская, 18-28 (чётн.), 7-31 (нечётн.),
  • 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • 5-я Криволученская, 2-20,
  • ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 62,
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Кольцова, 2-е, 19,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 27-39 (нечётн.),
  • ул. Белоусова, 54-60 (чётн.),
  • пр-д Школьный, 1-64, 64-а,
  • п. Горелки: ул. Низинная, 17-а, 13-а, 35,
  • ул. Горельская, 34-148 (чётн.), 19-65 (нечётн.),
  • 1-й Горельский пр-д,
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 4-й Горельский пр-д,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Калинина, 13/1, 13/2, 9-а, 3-9 (нечётн.),
  • пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Менделеева, 2,
  • ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:46 +3
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