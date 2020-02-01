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В Туле молодой сожитель убедил женщину взять кредит и сбежал
Image by Виктория Бородинова from Pixabay

В Туле молодой сожитель убедил женщину взять кредит и сбежал

Пострадавшая осталась должна банку 390 тысяч рублей.

Недавно в дежурную часть УМВД по городу Туле обратилась 30-летняя женщина. Она заявила, что еще в сентябре прошлого года взяла по просьбе живущего с ней 20-летнего молодого человека кредит на 390 тысяч рублей. Получив деньги кавалер скрылся.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение молодого человека, после чего он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:57 +11
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