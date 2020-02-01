В Туле прошли массовые конькобежные соревнования «Лед надежды нашей — 2020»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Чербы

В субботу 1 февраля на искусственном катке ледового стадиона «Заречье» в Туле прошли Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей — 2020». Состязания состоялись во всех регионах страны в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».



На лед вышло около 300 человек. Самому младшему участнику в Туле было 7 лет, а самому старшему – 64 года.

Юным спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 50 метров, остальным — 300 метров.

Все участники соревнований получили памятные призы от Министерства спорта РФ.

По словам зампредседателя комитета Тульской области по спорту Александра Россихина, эти соревнования помогают популяризировать массовые виды спорта, развитию которых в Тульской области уделяется особое внимание.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе развивается хоккей и конькобежный спорт. За последние четыре года открыты две ледовые арены в Новомосковске. Строятся новые объекты в Туле, Щекине и Ефремове.